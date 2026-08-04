Hrgović dobio priliku koju je čekao cijelu karijeru: Evo kada napada svjetski pojas u Londonu

Filip Hrgović dobio je priliku koju je dugo čekao. Hrvatski boksač borit će se protiv britanskog teškaša Mosesa Itaume za upražnjeni naslov svjetskog prvaka prema IBF-u, objavio je ugledni američki sportski medij ESPN.

Najveći meč dosadašnje Hrgovićeve profesionalne karijere trebao bi se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni. O njihovom se potencijalnom okršaju govorilo već neko vrijeme, a sada je potvrđeno da će ulog biti jedan od najvrjednijih pojaseva u teškoj kategoriji.

IBF-ov naslov ostao je bez vlasnika nakon što se Oleksandr Usik u lipnju odrekao svojih svjetskih titula. Dok su pojasevi prema verzijama WBC, WBA i WBO pripali drugim boksačima, IBF još nije dobio novog prvaka.

Moses Itauma u meč ulazi kao jedan od najvećih talenata svjetskog boksa. Pobijedi li Hrgovića, 21-godišnji Britanac postat će drugi najmlađi svjetski prvak teške kategorije u povijesti. Ispred njega bi ostao samo Mike Tyson, dok bi na toj ljestvici prestigao velikane poput Floyda Pattersona i Muhammada Alija.

Ipak, Hrgović predstavlja uvjerljivo najveći izazov u dosadašnjoj Itauminoj karijeri. Hrvatski teškaš, osvajač olimpijske bronce 2016. godine, u profesionalnom boksu pretrpio je samo jedan poraz. Zaustavio ga je Daniel Dubois 2024. godine, kada je borba prekinuta zbog posjekotine.

Hrgović i Itauma već su sudjelovali na zajedničkoj konferenciji za medije, na kojoj se moglo primijetiti da između njih postoji određeno rivalstvo. Hrvatski boksač otvoreno je poručio da ga dosadašnje izvedbe mladog Britanca nisu impresionirale u jednakoj mjeri kao ostatak boksačke javnosti.

„Nisam impresioniran kao ostatak svijeta. Ja sam borac i gledam na to iz drukčijeg kuta“, rekao je Hrgović.

Iako je priznao da Itauma posjeduje brzinu i tehničku kvalitetu, naglasio je kako još nije dokazao da ima sve osobine potrebne za dolazak do svjetskog vrha.

„Nikada ga nisam vidio u problemima. Nisam ga vidio kako prima udarce ili završava na podu. Definitivno ima vještinu i brzinu, ali za velikog borca potrebni su srce, volja, čvrsta brada i izdržljivost. To kod njega još nismo vidjeli.“

Hrgović vjeruje da će upravo on natjerati Itaumu da prvi put pokaže kako reagira u najtežim trenucima borbe.

„Možda ima sve to, a možda i nema. Mislim da ću ga testirati. Provjerit ću je li doista ono što svi govore ili nije. Vjerujem da ću ga pobijediti i postati svjetski prvak u teškoj kategoriji“, poručio je hrvatski boksač.

Hrgoviću će dvoboj u Londonu biti prilika da nakon dugogodišnjeg probijanja kroz svjetski vrh konačno osvoji naslov prvaka. S druge strane, Itauma će pokušati potvrditi status boksačkog fenomena i upisati se među najmlađe prvake teške kategorije u povijesti.

O2 Arena tako će 29. kolovoza biti domaćin velikog generacijskog obračuna između skusnog hrvatskog izazivača koji traži krunu karijere i mladog britanskog talenta koji želi ubrzanim putem stići do svjetskog trona.