Od Oscarom nagrađene drame u Iraku do jugoslavenskog epa kojem ni Picasso nije odolio
Streaming platforma Voyo u svojoj ponudi donosi niz istaknutih ratnih filmova koji nude različite poglede na sukobe koji su oblikovali povijest
Od psihološke napetosti modernog ratišta do monumentalnih bitaka Drugog svjetskog rata, izdvajamo tri nezaobilazna naslova: 'Narednik James', 'Čovjek željeznog srca' i legendarnu 'Bitku na Neretvi'.
Narednik James: Psihološki triler pod visokim naponom
Radnja filma Kathryn Bigelow smještena je u paklenu vrućinu Bagdada, gdje elitna jedinica vojske svakodnevno riskira živote demontirajući bombe. Priča, inspirirana stvarnim iskustvima scenarista i ratnog novinara Marka Boala, istražuje utjecaj adrenalina na ljudsku psihu. Napetost eskalira dolaskom novog vođe, narednika Williama Jamesa (Jeremy Renner), čije nekonvencionalne i opasne metode dovode do sukoba s podređenima. Film je trijumfirao na dodjeli Oscara 2010., osvojivši šest nagrada, uključujući one za najbolji film i režiju, čime je Bigelow postala prva žena u povijesti s tom prestižnom nagradom.
Čovjek željeznog srca: Pogled u tamu nacizma
Povijesna drama vodi nas u Prag 1942. godine, u vrijeme vrhunca moći Trećeg Reicha. Film prati dvije isprepletene priče: vrtoglavi uspon Reinharda Heydricha (Jason Clarke), šefa Gestapa i jednog od glavnih arhitekata Holokausta, kojeg je sam Hitler zbog okrutnosti prozvao „čovjekom željeznog srca“, te hrabru misiju dvojice čehoslovačkih vojnika iz pokreta otpora, Jana Kubiša i Jozefa Gabčika. Njihov je zadatak izvršiti atentat na Heydricha.
Bitka na Neretvi: Spektakl koji je zadivio svijet
Epski film Veljka Bulajića iz 1969. i danas je jedno od najpoznatijih ostvarenja jugoslavenske kinematografije. Riječ je o najskupljem projektu snimljenom u bivšoj državi, s budžetom koji je odobrio Tito. U produkciji je sudjelovalo deset tisuća vojnika JNA, uništena su sela izgrađena za potrebe snimanja, a korišteni su i pravi tenkovi. Spektakl je privukao impresivnu međunarodnu glumačku postavu, poput Yula Brynnera, Orsona Wellesa i Franca Nera, uz bok domaćim velikanima kao što su Bata Živojinović i Boris Dvornik. Film je bio nominiran za Oscara za najbolji strani film, a o njegovom globalnom odjeku svjedoči i podatak da je jedan od plakata besplatno izradio Pablo Picasso, tražeći zauzvrat samo sanduk najboljih jugoslavenskih vina.
Sva tri filmova uz ostale fantastične ratne naslove dostupni su na platformi Voyo.