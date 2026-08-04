Od Oscarom nagrađene drame u Iraku do jugoslavenskog epa kojem ni Picasso nije odolio

Od psihološke napetosti modernog ratišta do monumentalnih bitaka Drugog svjetskog rata, izdvajamo tri nezaobilazna naslova: 'Narednik James', 'Čovjek željeznog srca' i legendarnu 'Bitku na Neretvi'.

Narednik James: Psihološki triler pod visokim naponom

Radnja filma Kathryn Bigelow smještena je u paklenu vrućinu Bagdada, gdje elitna jedinica vojske svakodnevno riskira živote demontirajući bombe. Priča, inspirirana stvarnim iskustvima scenarista i ratnog novinara Marka Boala, istražuje utjecaj adrenalina na ljudsku psihu. Napetost eskalira dolaskom novog vođe, narednika Williama Jamesa (Jeremy Renner), čije nekonvencionalne i opasne metode dovode do sukoba s podređenima. Film je trijumfirao na dodjeli Oscara 2010., osvojivši šest nagrada, uključujući one za najbolji film i režiju, čime je Bigelow postala prva žena u povijesti s tom prestižnom nagradom.

Čovjek željeznog srca: Pogled u tamu nacizma

Povijesna drama vodi nas u Prag 1942. godine, u vrijeme vrhunca moći Trećeg Reicha. Film prati dvije isprepletene priče: vrtoglavi uspon Reinharda Heydricha (Jason Clarke), šefa Gestapa i jednog od glavnih arhitekata Holokausta, kojeg je sam Hitler zbog okrutnosti prozvao „čovjekom željeznog srca“, te hrabru misiju dvojice čehoslovačkih vojnika iz pokreta otpora, Jana Kubiša i Jozefa Gabčika. Njihov je zadatak izvršiti atentat na Heydricha.

Bitka na Neretvi: Spektakl koji je zadivio svijet

Epski film Veljka Bulajića iz 1969. i danas je jedno od najpoznatijih ostvarenja jugoslavenske kinematografije. Riječ je o najskupljem projektu snimljenom u bivšoj državi, s budžetom koji je odobrio Tito. U produkciji je sudjelovalo deset tisuća vojnika JNA, uništena su sela izgrađena za potrebe snimanja, a korišteni su i pravi tenkovi. Spektakl je privukao impresivnu međunarodnu glumačku postavu, poput Yula Brynnera, Orsona Wellesa i Franca Nera, uz bok domaćim velikanima kao što su Bata Živojinović i Boris Dvornik. Film je bio nominiran za Oscara za najbolji strani film, a o njegovom globalnom odjeku svjedoči i podatak da je jedan od plakata besplatno izradio Pablo Picasso, tražeći zauzvrat samo sanduk najboljih jugoslavenskih vina.

Sva tri filmova uz ostale fantastične ratne naslove dostupni su na platformi Voyo.