FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS NA AUTOCESTI /

Djelatnica odmorišta otkrila nam je što se dogodilo na A1: 'Odmah je nastala panika, svi smo u šoku'

Jedna od djelatnica na odmorištu rekla je kako se sve dogodilo iznenada u trenutku kada je velik broj putnika stigao ručati

25.8.2026.
20:45
Tesa Katalinić
Net.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nevjerojatna prometna nesreća dogodila se u utorak poslijepodne na autocesti A1 gdje je automobil uletio u odmorište Nadin Jug. 

Nakon nesreće je jedna osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz zadarske postaje

Djelatnica odmorišta otkrila nam je što se dogodilo na A1: 'Odmah je nastala panika, svi smo u šoku'
Na fotografiji se nalazi muškarac na kojeg je naletio automobil.
Foto: Čitatelj Net.hr-a

'U šoku smo svi'

Razgovarali smo s jednom od djelatnica na tom odmorištu koja je kazala da se sve dogodilo iznenada.

"Austrijski državljanin odjednom je uletio kroz stakla odmorišta. U autu su, čini mi se, bila i njegova djeca i žena. Sve se dogodilo oko tri popodne, kada je velika gužva jer brojni putnici tada stanu na ručak", rekla nam je.

Vozač je tada uletio među stolove i zabio se u zid koji dijeli prodajni dio od skladišta i prostorija za djelatnike.

Djelatnica odmorišta otkrila nam je što se dogodilo na A1: 'Odmah je nastala panika, svi smo u šoku'
Na fotografiji se nalazi muškarac na kojeg je naletio automobil.
Foto: Čitatelj Net.hr-a

"Odmah je nastala panika i svi smo u šoku. Ozlijeđen je jedan od putnika koji je tada ručao", ispričala je djelatnica.

Dodaje da je odmorište djelomično nastavilo s radom nakon što je automobil uklonjen.

Prometna NesrećaAutocesta A1OdmorišteNadin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike