Djelatnica odmorišta otkrila nam je što se dogodilo na A1: 'Odmah je nastala panika, svi smo u šoku'

Nevjerojatna prometna nesreća dogodila se u utorak poslijepodne na autocesti A1 gdje je automobil uletio u odmorište Nadin Jug.

Nakon nesreće je jedna osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz zadarske postaje

Na fotografiji se nalazi muškarac na kojeg je naletio automobil. Foto: Čitatelj Net.hr-a

'U šoku smo svi'

Razgovarali smo s jednom od djelatnica na tom odmorištu koja je kazala da se sve dogodilo iznenada.

"Austrijski državljanin odjednom je uletio kroz stakla odmorišta. U autu su, čini mi se, bila i njegova djeca i žena. Sve se dogodilo oko tri popodne, kada je velika gužva jer brojni putnici tada stanu na ručak", rekla nam je.

Vozač je tada uletio među stolove i zabio se u zid koji dijeli prodajni dio od skladišta i prostorija za djelatnike.

Na fotografiji se nalazi muškarac na kojeg je naletio automobil. Foto: Čitatelj Net.hr-a

"Odmah je nastala panika i svi smo u šoku. Ozlijeđen je jedan od putnika koji je tada ručao", ispričala je djelatnica.

Dodaje da je odmorište djelomično nastavilo s radom nakon što je automobil uklonjen.