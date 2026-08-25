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Kakav sretnik! Izvučen je Eurojackpot, evo gdje ide više od 39 milijuna eura

Kakav sretnik! Izvučen je Eurojackpot, evo gdje ide više od 39 milijuna eura
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Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 28.08.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

25.8.2026.
21:11
danas.hr
Hrvatska lutrija
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U večerašnjem izvlačenju 68. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 5, 7, 48, 50 – 4, 5 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 39.496.021,60 eura.

U Hrvatskoj je netko pogodio 4+2 i osvojio je 4.324,50 eura. 

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Kakav sretnik! Izvučen je Eurojackpot, evo gdje ide više od 39 milijuna eura
Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 28.08.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

EurojackpotHrvatska LutrijaRezultati
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