Samo četiri dana prije smrti, Dolly Parton dala je intervju: Pazite o čemu je govorila

Legendarna Dolly Parton, omiljena ikona country glazbe, preminula je 25. kolovoza. U svom je posljednjem intervjuu, snimljenom samo četiri dana prije smrti, emotivno govorila o pokojnom suprugu Carlu Thomasu Deanu, ali i o planovima koje je još željela ostvariti. Unatoč zdravstvenim problemima s kojima se posljednjih mjeseci suočavala, glazbena legenda tada je zvučala optimistično i poručila da ne namjerava odustati od svojih brojnih projekata. Kraljica country glazbe u razgovoru za People prošlog je tjedna priznala da još uvijek ima „toliko toga“ što želi napraviti.

Foto: CSU Archives Collection/Everett/Profimedia

Njezin nećak Bryan Seaver, koji je ujedno bio i šef njezina osiguranja, objavio je da je Parton preminula u 81. godini. Pjevačica hita Jolene u svom je posljednjem intervjuu otvoreno govorila o narušenom zdravlju, ali i projektima kojima se veselila. Otkrila je da je neke zdravstvene probleme zanemarivala dok se brinula o pokojnom suprugu.

'I dalje radim'

„Nije kao da se nikada prije nisam suočila s teškim razdobljima kada je riječ o mom zdravlju“, rekla je Parton. „Ali mislim da danas živimo u svijetu društvenih mreža koji traje 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, pa se sve dodatno povećava i prenaglašava na način na koji to prije nije bio slučaj. Znala sam se šaliti da sam kraljica tabloida, ali sada valjda mogu reći da sam kraljica društvenih mreža i umjetne inteligencije! Šalu na stranu, još se oporavljam, ali i dalje radim“, dodala je.

Parton je tada istaknula da nije spremna stati s radom: „Poznajete me, često sam govorila da sam toliko sanjala da sam se sama dovela u situaciju u kojoj još uvijek imam puno toga što želim ostvariti. Nastavit ću raditi dok god budem mogla kako bih sve te ideje pretvorila u stvarnost“, poručila je.

Problemi sa zdravljem

Zdravlje Dolly Parton mjesecima je izazivalo zabrinutost njezinih obožavatelja, no pjevačica ih je često pokušavala umiriti. Zbog zdravstvenih problema otkazala je nekoliko javnih pojavljivanja, među ostalim rezidenciju u Las Vegasu i otvorenje nove atrakcije NightFlight Expedition u njezinu tematskom parku Dollywood. Na tom je događaju umjesto osobnog dolaska poslala snimljenu poruku okupljenima, objasnivši da se još uvijek nalazi u Nashvilleu.

„Moj liječnik iz Nashvillea rekao mi je 'Ovaj tjedan ne putuješ.' Pa, pretpostavljam da, ako vam liječnik kaže da ovaj tjedan ne putujete, onda ne putujete“, našalila se tada Parton.

Foto: Good American/Planet/Profimedia

Ranije ove godine također je otkrila da reagira na terapiju, ali da se zbog liječenja osjeća „pomalo omamljeno“ te da joj je potrebno vrijeme za oporavak prije nego što se ponovno vrati na pozornicu.

Unatoč svemu, nastavila je raditi na brojnim projektima, među kojima su novi muzej Life of Many Colors u Nashvilleu, hotel te broadwayski mjuzikl Dolly: A True American Musical.

U posljednjem razgovoru za People govorila je i o suradnji s kompanijom Community Coffee na pokretanju brenda Cup of Ambition Coffee. „To je san koji imam više od 40 godina, još otkad sam napisala stih o 'šalici ambicije' u pjesmi 9 to 5... Ali znate, nekim snovima jednostavno treba više vremena da se ostvare nego drugima.“, ispričala je.