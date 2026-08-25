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LIGA PRVAKA /

Bivši trener Hajduka izveo čudo i uveo Sabah među elitu

Bivši trener Hajduka izveo čudo i uveo Sabah među elitu
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Foto: Gilavar/Alamy/Profimedia

Ovaj uspjeh je još impresivniji kada znamo da je Sabah osnovan tek 2017., kada je Dambrauskas još uvijek vodio latvijski RFS.

25.8.2026.
21:30
Sportski.net
Gilavar/Alamy/Profimedia
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Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas ispisao je povijest. Litavski stručnjak je nakon sezone u kojoj je sa svojim Sabahom osvojio prvi naslov prvaka u povijesti kluba uveo prvaka Azerbajdžana u Ligu prvaka.

Do tog fenomenalnog uspjeha Sabah je stigao nakon što je kroz dvije utakmice bio bolji od izraelskog Hapoela iz Beer Sheve. Izraelski je sastav u prvoj utakmici slavio 2-1, no Sabah Valdasa Dambrauskasa u uzvratu je slavio 5-2 nakon produžetaka.

U uzbudljivoj utakmici prvi su poveli Izraelci golom Igora Zlatanovića u 10. minuti, da bi potom Nwachukwu izjednačio. Guy Mizrahi vratio je Hapoel u vodstvo u 61. minuti, da bi potom Rakhmonaliyev i Mutallimov poravnali ukupni rezultat. U produžecima je Hapoel dobio crveni karton u 100. minuti, nakon čega je Sabah zabio još dva pogotka (Mbina u 101. i Mickels u 115. minuti) i izborio elitu.

Prije Hapoela Sabah je izbacio danskog prvaka Aarhus (1-2, 4-0), finski KuPS (1-0, 2-0) i velški TNS (2-0, 2-1).

Ovaj uspjeh je još impresivniji kada znamo da je Sabah osnovan tek 2017., kada je Dambrauskas još uvijek vodio latvijski RFS.

Valdas DambrauskasLiga Prvaka
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