Bivši trener Hajduka izveo čudo i uveo Sabah među elitu
Ovaj uspjeh je još impresivniji kada znamo da je Sabah osnovan tek 2017., kada je Dambrauskas još uvijek vodio latvijski RFS.
Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas ispisao je povijest. Litavski stručnjak je nakon sezone u kojoj je sa svojim Sabahom osvojio prvi naslov prvaka u povijesti kluba uveo prvaka Azerbajdžana u Ligu prvaka.
Do tog fenomenalnog uspjeha Sabah je stigao nakon što je kroz dvije utakmice bio bolji od izraelskog Hapoela iz Beer Sheve. Izraelski je sastav u prvoj utakmici slavio 2-1, no Sabah Valdasa Dambrauskasa u uzvratu je slavio 5-2 nakon produžetaka.
U uzbudljivoj utakmici prvi su poveli Izraelci golom Igora Zlatanovića u 10. minuti, da bi potom Nwachukwu izjednačio. Guy Mizrahi vratio je Hapoel u vodstvo u 61. minuti, da bi potom Rakhmonaliyev i Mutallimov poravnali ukupni rezultat. U produžecima je Hapoel dobio crveni karton u 100. minuti, nakon čega je Sabah zabio još dva pogotka (Mbina u 101. i Mickels u 115. minuti) i izborio elitu.
Prije Hapoela Sabah je izbacio danskog prvaka Aarhus (1-2, 4-0), finski KuPS (1-0, 2-0) i velški TNS (2-0, 2-1).
Ovaj uspjeh je još impresivniji kada znamo da je Sabah osnovan tek 2017., kada je Dambrauskas još uvijek vodio latvijski RFS.