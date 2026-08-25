Kovačević najavio uzvrat s Norvežanima, pa otkrio u kakvom je stanju Stojković

Dinamo sutra igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv Vikinga. Plavi su u utorak ujutro otputovali u Stavanger, a utakmicu su ondje najavili trener Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.

"Osjećaj je dobar. Bitno je da smo svi zdravi, vjerujemo i odlučni smo da damo sve od sebe. Znamo da neće biti lagano, Viking je domaćinska momčad, ali znamo i da nema popravka. Dat ćemo sve od sebe", izjavio je Kovačević, naglasivši lekciju iz prve utakmice:

"Vidjeli smo da Europa ne prašta greške. Veliki dio utakmice bili smo jako dobri, početak je bio odličan i vjerujem da ćemo tako krenuti i sutra. Viking ima kvalitetu, stvarno imaju dobre pojedince, ali kvalitetni su i kao momčad i kažnjavaju te za svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo griješiti i dat ćemo sve od sebe da budemo opet hrabri i odlučni. Rezultat iz prve utakmice nam ništa ne daje i od početka utakmice idemo po pobjedu."

Dinamo je prošle sezone osvojio dvostruku krunu, a plasman u Ligu prvaka bio bi dodatna potvrda uspješne godine.

"Korak do tog sna koji smo svi sanjali posljednjih godinu dana. Veliki posao smo napravili dosad i vidim kod svih igrača da žele napraviti taj zadnji korak. Želim ga i ja, i stožer, i igrači i vjerujemo u sebe", rekao je trener Dinama.

Trener Dinama ima i slatke brige uoči odabira sastava. Nekoliko je igrača u odličnoj formi, a osobito je žestoka konkurencija na poziciji centralnih veznjaka.

"Imam slatke brige oko sastava. Dobro je što smo svi zdravi. Luka Stojković je trenirao u ponedjeljak, vidjet ćemo kako će njegova noga reagirati na umjetnoj travi, ali vjerujem da će biti u konkurenciji. Igrat će oni najhrabriji, mislim da imamo takve igrače te da ćemo ih dobro izabrati. Svatko mora biti na razini pojedinačno, a onda i kao momčad", rekao je trener Dinama, koji je komentirao i umjetnu travu:

"Uopće neću spominjati podlogu. Igra se 11 na 11, imat ćemo podršku naših navijača i sve ćemo dati za tu pobjedu."

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Utakmicu je komentirao i kapetan Josip Mišić, koji je sličnog stava kao i trener Kovačević:

"Sigurno da bi nam puno značio ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. To je najveće klupsko natjecanje u Europi. Igrao sam ga i mogu reći da je nevjerojatan osjećaj i prije utakmice i na samoj utakmici. Imamo veliku šansu i nadam se da ćemo je ugrabiti", rekao je Mišić, pa komentirao i ispuštanje vodstva od 2-0 na Maksimiru.

"Očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda ćemo na ovom terenu biti još kvalitetniji u posjedu lopte", rekao je Mišić pa nastavio:

"Od Vikinga očekujem više agresije, ali mislim da nas nemaju čime iznenaditi", rekao je Mišić, koji je za kraj otkrio i kakva je atmosfera u svlačionici:

"Atmosfera je odlična. 'Guramo' od prošle sezone, već dugo smo neporaženi i najsretniji bih bio da tako ostane i nakon Vikinga i da pobijedimo", zaključio je Dinamov kapetan.