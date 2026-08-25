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DO 2030. /

Dinamo riješio bitno pitanje: Jedan od ključnih igrača Plavih ostaje na Maksimiru

Dinamo riješio bitno pitanje: Jedan od ključnih igrača Plavih ostaje na Maksimiru
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Stari ugovor isticao je koncem ove sezone, a kako je veznjak ušao u sezonu s četiri pogotka u osam utakmica, Dinamo mu je ponudio produljenje.

25.8.2026.
16:31
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Dinamo je pred uzvratnu utakmicu s Vikingom, koja se igra u srijedu od 21 sat, riješio bitno pitanje. Plavi su potpisali novi ugovor s ponajboljim igračem s početka sezone, Lukasom Kačavendom.

Kačavendi je stari ugovor isticao koncem ove sezone, a kako je sjajni veznjak ušao u sezonu s četiri pogotka u osam utakmica, Dinamo mu je ponudio produljenje. Bivši igrač Lokomotive takvu je ponudu prihvatio te je potpisao novi ugovor s Dinamom koji ga na Maksimiru veže do 2030. godine.

"Igrati za klub za koji navijaš možda je nešto najljepše, a pred Kačom je još puno utakmica u najdražem dresu: Lukas Kačavenda i GNK Dinamo potpisali su novi ugovor do 2030. godine! Sretno i idemo zajedno u nove pobjede - već sutra u Norveškoj!" napisali su iz kluba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Podsjetimo, Kačavenda je u Dinamo stigao 2023. iz Lokomotive, no igrača su dugo mučile ozljede. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u LASK-u, a kako ga osvajač dvostruke krune u Austriji nije htio otkupiti, Kačavenda se vratio na Maksimir i izborio se za minutažu te novi ugovor. Trenutno ga Transfermarkt procjenjuje na 600 tisuća eura.

DinamoLukas Kačavenda
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