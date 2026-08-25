Vrtoglav iznos: Nesreća je gotovo sravnila sa zemljom, a danas vrijedi pravo bogatstvo

Na prvi pogled izgleda kao da bi se svakog trenutka mogla srušiti, ali ni blizu nije tako. Naime, slavna Kriva kuća u engleskom Canterburyju stoji već stoljećima. Sada je na prodaju, no cijena joj zbog toga nije nimalo pala. Za ovu neobičnu građevinu traži se 650.000 funti (oko 760 tisuća eura).

Kuća iz 17. stoljeća, poznata i kao Sir John Boys House, jedna je od najupečatljivijih znamenitosti grada. Nalazi se u Palace Streetu, a njezin neobičan, nakošeni, izgled ima prilično jednostavno objašnjenje. Nije rezultat nikakve otkačene arhitektonske zamisli, već obične nezgode. Unutar kuće urušio se dimnjak, što je narušilo konstrukciju i nakrivilo dio zgrade, uključujući i vrata.

Foto: Akira Suemori/Alamy/Profimedia

Ova drvena kuća ima tri kata i oko 291 metar kvadratni. Tijekom duge povijesti služila je u različite svrhe – bila je galerija, trgovina školskom odjećom, ali i prodavaonica glazbenih instrumenata. Posljednjih godina humanitarna organizacija Catching Lives u njoj je vodila trgovinu rabljenim knjigama.

Sada ju je agencija za nekretnine Christopher Hodgson ponudila na prodaju kao poslovni prostor pod zaštitom kulturne baštine. Potencijalni kupac morat će duboko posegnuti u džep. Zgrada već godinama privlači fotografe i turiste iz cijelog svijeta. Prema oglasu za prodaju, riječ je čak o jednoj od najfotografiranijih turističkih atrakcija Canterburyja, a to bez sumnje zaslužuje i visoku cijenu, smatraju.

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