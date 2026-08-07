Kupila je prsten u second hand trgovini, odnijela ga je na procjenu i ostala u šoku

Tisuće gledatelja na TikToku bilo je uvjereno da je Alexis McBride napravila pogrešku vrijednu 50 dolara. Ova zaljubljenica u rabljene stvari ponosno je pokazala zlatni prsten s oznakom "14KP", no komentari su se nizali jedan za drugim, a većina je tvrdila da oznaka znači da je komad samo pozlaćen i vrijedi daleko manje nego što je mislila. Umjesto da se upušta u rasprave s neznancima na internetu, McBride je odlučila da postoji samo jedan način da se ova debata riješi.

McBride je u videu na Tik Toku pokazala kako ulazi u trgovinu za otkup zlata gdje je i prije prodavala nakit te je zamolila otkupljivača da procijeni prsten. Nekoliko minuta kasnije, ponudio joj je 392 dolara, pretvorivši njezinu kupnju iz second hand trgovine u profit od gotovo 350 dolara.

"Morala sam dokazati da sam u pravu. Ljudi su mi govorili da to nije čisto 14-karatno zlato i da je samo pozlaćeno", izjavila je McBride za People.

Nakon što je pregledao prsten, otkupljivač je dao ponudu, izbrojio gotovinu i predao joj 392 dolara, potvrdivši da je prsten doista od čistog zlata. Kada je u računicu uključila i zaradu od samog videa na TikToku te poklon bon koji je dobila pri kupnji prstena, ionako impresivan ulov postao je još isplativiji.

Što zapravo znači 'KP'?

Iako su mnogi gledatelji pretpostavili da oznaka "KP" znači da je prsten pozlaćen (eng. plated), McBride je naučila da ona zapravo označava "Karat Plumb". To je oznaka koja jamči precizniju čistoću zlata od standardne "K" oznake. Upravo je ta zabluda, kaže, vjerojatno razlog zašto su brojni kupci prije nje previdjeli vrijedan komad.

"Toliko je ljudi zaobišlo ovaj prsten", rekla je. "Čak i čovjek s povećalom koji je pored mene tražio zlato, i to sve zato što nije znao što 'KP' znači."

Za McBride, ovo je iskustvo potvrdilo važnost usporavanja i detaljnog pregledavanja svakog komada nakita. Kaže da se zlato često ističe zbog svog bogatog sjaja, otpornosti na tamnjenje i primjetne težine, ali i najmanji detalji mogu biti jednako važni.

Tragovi su, prisjeća se, bili vidljivi cijelo vrijeme. Prsten je težio oko 5,5 grama, nije imao znakove tamnjenja ili ljuštenja i imao je brušenu završnu obradu koja joj je odmah zapela za oko.

Uz malo sreće do pravog bogatstva

Stručnjaci savjetuju da je pri kupovini ključno obratiti pažnju na materijale. Predmeti od punog drva, stakla i metala često su kvalitetniji od novih proizvoda masovne proizvodnje, dok su kod odjeće prirodni materijali poput pamuka, lana i vune dobar pokazatelj dugotrajnosti. Kod nakita je, kao što pokazuje ovaj slučaj, znanje o oznakama presudno.

McBride savjetuje da se uvijek provjere sve oznake na nakitu. "Ponekad su oznake mikroskopske i zahtijevaju zlatarsku lupu kako bi se uvećao otisak", objašnjava. Međutim, čak ni iskusno oko nije uvijek imuno na pogreške.

Tijekom iste kupovine, McBride je za jedan dolar uzela i predmet za koji je vjerovala da je zlatni privjesak u obliku šišarke, da bi kod kuće otkrila da se radi o pravoj šišarki premazanoj zlatnom bojom. Ipak, uz smijeh kaže da je i dalje u velikom plusu.

"Ovaj prsten je koštao 50 dolara", zaključuje McBride. "To je i dalje profit od gotovo 350 dolara." Njezin slučaj služi kao podsjetnik da se uz malo znanja, strpljenja i sreće u hrpi odbačenih stvari doista može pronaći pravo bogatstvo.

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