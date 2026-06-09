Stručnjakinja za rabljenu odjeću upozorila: Ova navika u kupovini nepotrebno prazni novčanik

Kupovina u trgovinama rabljene odjeće postala je više od pametnog načina za uštedu novca; za mnoge se pretvorila u aktivnost koja donosi uzbuđenje, od pronalaska iznimne ponude do otkrivanja nostalgičnih komada iz prošlosti. No, upravo taj osjećaj uzbuđenja može kupce odvesti na put nepotrebnog trošenja i gomilanja predmeta koji se nikada neće nositi.

Iako kupci rabljene robe uštede u prosjeku oko 1500 eura godišnje, jedna specifična navika može te uštede pretvoriti u čisti trošak, piše Newsweek.

Pogreškom do nepotrebnih troškova

Stručnjaci se slažu da je najveća zamka kupovina stvari za budućnost – za "jednom kad zatreba". To je navika kupovanja predmeta bez stvarne, trenutačne potrebe, samo zato što se čine kao dobra prilika. Primjeri uključuju svečanu haljinu za događaj na koji kupac nije pozvan, sako koji će biti savršen "kad se smršavi nekoliko kilograma" ili četvrti par traperica kupljen samo zato što je bio nevjerojatno jeftin.

Ovaj se problem dodatno pogoršava jer mnogi pristupaju trgovinama rabljene robe na isti način kao i klasičnim trgovinama brze mode – bez plana, prateći prolazne trendove ili kupujući za jednokratnu prigodu.

"Odlaze u kupnju bez fokusa i bez ideje što im nedostaje u ormaru", upozorava britanska stručnjakinja za rabljenu odjeću Lissy Clow. Rezultat je uvijek isti: ormari se pune odjećom koja čeka budućnost koja možda nikada neće doći. Novac je potrošen, a odjeća stoji neiskorištena, pretvarajući se u tihi podsjetnik na impulzivnu odluku.

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Ključ pametne kupnje

Kako bi se izbjegla ova skupa navika, ključno je usvojiti promišljeniji pristup. Prije odlaska na blagajnu, stručnjaci savjetuju postavljanje nekoliko ključnih pitanja. Potrebno je procijeniti odgovara li odjevni predmet uistinu, je li privlačan zbog niske cijene, poznatog brenda ili zato što se doista sviđa kupcu. Najvažnije je razmotriti hoće li se taj komad nositi u stvarnom životu ili je želja za kupnjom potaknuta isključivo uzbuđenjem pronalaska.

Jedno od najkorisnijih pravila jest provjera uklapa li se novi komad u postojeći ormar. Ako se odjevni predmet ne može odmah zamisliti u barem tri različite kombinacije s onim što se već posjeduje, vjerojatno ga ne bi trebalo kupiti. Ovo jednostavno pravilo pomaže odvojiti uistinu korisne komade od onih koji će samo skupljati prašinu.

Također, odlazak u kupovinu s unaprijed pripremljenim popisom potrebnih stvari pomaže u održavanju fokusa, iako je uvijek dobro ostaviti prostora i za pokoji neočekivani, ali promišljeni pronalazak.

Od gomilanja do održivosti

Konačni cilj kupnje rabljene odjeće nije samo ušteda novca, već i produljenje životnog vijeka odjevnih predmeta. "Povoljna kupnja koju nikada nećete odjenuti nije povoljna kupnja. To je samo jeftiniji nered i najbrži način da bacite novac dok se osjećate kao da ste pametni i održivi", ističe Clow.

Svaki komad u trgovini rabljene odjeće već je imao život prije novog vlasnika, a smisao je dati mu novi, a ne osuditi ga na zaborav u dubini ormara.

Ljudi često upadaju u zamku prekomjerne potrošnje vođeni osjećajem da nešto moraju kupiti samo zato što su to pronašli. To je suprotno od onoga što bi trebala biti bit ove vrste kupnje. Potrebno je usporiti, razmisliti o svakoj kupnji i procijeniti koliko dugo će se predmet zadržati u garderobi. Prave uštede dolaze iz kupnje manjeg broja svestranih komada koji će se nositi iznova, a ne iz impulzivne kupnje najjeftinijeg artikla.

Odbacivanjem navike kupovanja "za svaki slučaj" izbjegava se osjećaj krivnje i stvara se ormar ispunjen samo onim komadima koji se zaista vole i s ponosom nose.

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