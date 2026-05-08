Isprobajte ovih osam trikova: Nutricionistica otkriva kako uštedjeti pri kupnji namirnica

Cijene u supermarketima rastu gotovo svakodnevno. S obzirom na to da poskupljuje sve, od hrane do goriva, mnogi traže načine kako uštedjeti pokoji euro pri svakoj kupnji. Podaci Eurostata pokazuju kako su cijene hrane u Hrvatskoj blago iznad prosjeka Europske unije, no uz osjetno nižu kupovnu moć, što svakodnevnu kupovinu čini dodatnim izazovom za kućne budžete.

Bilo da obavljate veliku tjednu kupnju ili namirnice nabavljate po potrebi, jasno je da su i osnovni proizvodi znatno skuplji nego prije. U takvoj situaciji, savjeti stručnjaka postaju dragocjeni, prenosi britanski Mirror.

Trikovi za uštedu pri kupnji namirnica

Nutricionistica Molly Cunningham redovito na Instagram profilu dijeli praktične savjete o kuhanju i kupnji s ograničenim budžetom. Nedavno je podijelila osam korisnih trikova koji joj pomažu smanjiti troškove.

1. Iskoristite ponude i planirajte unaprijed

Molly objašnjava kako prehraniti sebe i svog partnera Liama, "visokog vodoinstalatera s ogromnim apetitom", a istovremeno zadržati tjedni budžet za hranu oko 30 eura.

Njezin prvi savjet je stvaranje zaliha proizvoda koje redovito koristite kada su na akciji. Umjesto da kupujete samo za taj tjedan, isplati se kupiti veće količine trajnih namirnica poput tjestenine, riže, konzervirane robe ili ulja dok su im cijene snižene. Ona savjetuje i da obratite pažnju na oznake na policama.

Iako su primjeri koje navodi specifični za britanske trgovačke lance, princip je univerzalan: mnoge oznake za akcijske cijene sadrže i datum do kojeg ponuda vrijedi. Poznavanje tog datuma može vam pomoći da bolje isplanirate svoje kupnje i maksimalno iskoristite popuste.

2. Kupnja sezonskih namirnica

Jedan od njezinih omiljenih trikova je "izazov super šest", kako ga naziva, a odnosi se na kupnju šest različitih vrsta voća i povrća koji su tog tjedna na velikom popustu. "Uvijek biram ono što je na ponudi. To je voće i povrće koje je u sezoni, svježije je i odličan je način da u prehranu uključim i namirnice koje inače možda ne bih kupila", objašnjava Molly.

Osim svježih, smrznute namirnice također su odličan saveznik u uštedi. Smrznuto voće i povrće često je jeftinije od svježeg, a nutritivno jednako vrijedno. Velika prednost je što je uglavnom već očišćeno i nasjeckano, što olakšava pripremu obroka i smanjuje bacanje hrane. "Asortiman smrznutog voća i povrća je nevjerojatan. Možete pronaći sve, od nasjeckanog luka do smrznutog zmajskog voća, i to često po vrlo povoljnim cijenama", ističe.

3. Jeftiniji proizvodi često su skriveni

"Uvijek prvo pogledam gore i dolje", kaže Molly. Trgovci najskuplje proizvode i poznate marke obično pozicioniraju u razini očiju kako bi ih kupci najlakše uočili. Jeftinije alternative, uključujući trgovačke marke koje su često jednako kvalitetne, nerijetko se nalaze na najvišim ili najnižim policama. Malo truda i saginjanja može rezultirati značajnom uštedom.

4. Mahunarke za izdašne i povoljne obroke

Ako već niste, vrijeme je da otkrijete moć mahunarki. Leća, slanutak, grah i druge mahunarke iz konzerve iznimno su jeftine, zasitne i predstavljaju odličan izvor proteina i vlakana. Molly ih redovito koristi kako bi poboljšala obroke poput variva, umaka za tjesteninu ili curryja. Tako smanjuje količinu mesa, koje je postalo značajan trošak, a obrok čini nutritivno bogatijim.

5. Korisni začini izvan uobičajenih polica

Začini su ključni za davanje okusa jelima, no male staklenke poznatih brendova mogu biti prilično skupe. Molly savjetuje da začine potražite na policama s međunarodnom ili "svjetskom" hranom.

"Tamo su jeftiniji, pakiranja su često veća pa traju duže, a čini mi se da imaju i puno intenzivniji okus", otkriva nutricionistica.

6. Manje bacajte hranu, uštedjet ćete više

Posljednja dva savjeta usmjerena su na smanjenje troškova kroz pametnije odluke koje ujedno pridonose i smanjenju bacanja hrane.

7. Počnite konzumirati i drugo povrće

Većina supermarketa danas nudi voće i povrće "s greškom". Riječ je o proizvodima koji su možda neobičnog oblika ili veličine, ali su potpuno ispravni i jednako hranjivi kao i njihovi "savršeni" primjerci.

"Obožavam takvo povrće! Jednako je nutritivno vrijedno, a za novac dobijete veću količinu. Uz to, pomažete i u smanjenju bacanja hrane", kaže Molly.

8. Jedite barem jedan obrok tjedno bez mesa

Čak i ako niste vegetarijanac, uvođenje barem jednog obroka tjedno koji ne uključuje meso može donijeti brojne koristi. Kvalitetno meso postalo je značajna stavka u budžetu, a smanjenje unosa može imati i zdravstvene prednosti.

"Meso je dosta poskupjelo, stoga volim uvesti barem jedan vegetarijanski obrok tjedno", objašnjava. To je u skladu s globalnim trendovima gdje potrošači zbog inflacije smanjuju kupovinu skupljih namirnica poput mesa, što potvrđuju i istraživanja o kupovnim navikama.

Molly se nada da će njezini savjeti pomoći i drugima. "Volimo jesti puno povrća i proteina, ali se trudimo zadržati troškove obroka na oko 30 eura tjedno, stoga se zaista nadam da ovo može pomoći", zaključuje. Njezini trikovi pokazuju da uz malo planiranja, informiranosti i fleksibilnosti, prehrana ne mora patiti čak ni u vrijeme rasta cijena. Pametnim odlukama u supermarketu moguće je ne samo uštedjeti novac, već i jesti zdravije te smanjiti otpad od hrane.

