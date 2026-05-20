FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOLNA ISPOVIJEST /

Emilia Clarke otkrila da je zamrznula jajne stanice s 35 godina: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Emilia Clarke otkrila da je zamrznula jajne stanice s 35 godina: 'Mislila sam da ću umrijeti'
×
Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uz zdravstvene probleme koji su uključivali dvije operacije mozga, Clarke se suočila i s teškim gubitkom oca Petera, koji je preminuo od raka, što je dodatno obilježilo njezin privatni život

20.5.2026.
13:38
Hot.hr
Ken McKay/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Glumica Emilia Clarke (39) otvoreno je progovorila o jednom od najosjetljivijih razdoblja svog života, otkrivši da je u 35. godini odlučila zamrznuti jajne stanice nakon niza teških godina obilježenih ozbiljnim zdravstvenim i osobnim izazovima.

U iskrenom intervjuu za The Times, 39-godišnja glumica ispričala je kako je iza nje razdoblje ispunjeno fizičkom i emocionalnom boli, tijekom kojeg je preživjela dvije aneurizme mozga u svojim dvadesetima. Prva se dogodila nedugo nakon što se globalno proslavila ulogom u prvoj sezoni HBO-ove serije Game of Thrones.

Uz zdravstvene probleme koji su uključivali dvije operacije mozga, Clarke se suočila i s teškim gubitkom oca Petera, koji je preminuo od raka, što je dodatno obilježilo njezin privatni život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @emilia_clarke

'Mnogo žena u toj dobi radi isto'

Govoreći o odluci da zamrzne jajne stanice, glumica je istaknula kako je riječ o koraku koji danas poduzima sve više žena u sličnim godinama.

„Prolazite kroz određene univerzalne trenutke, poput onog kada sam imala 35 godina i zamrznula jajne stanice. Mnogo žena u toj dobi radi isto“, rekla je Clarke.

U istom intervjuu priznala je kako je nakon niza traumatičnih događaja prolazila kroz faze povlačenja i želje za izolacijom.

„Prošla sam kroz nekoliko godina u kojima sam samo željela zatvoriti vrata svog doma i povući se u svoj mali svijet. Ne mogu ni opisati koliko sam bila mlada i naivna kada sam počela. Nisam razumjela industriju, a onda sam doživjela po život opasnu ozljedu mozga i stalno sam mislila da ću umrijeti. Nakon toga mi je umro otac i to je bilo teže od moždanih krvarenja“, ispričala je glumica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Chaumet (@chaumetofficial)

'Ako bih imala dijete, odmah bih ga poslala na MRI'

Clarke je ranije govorila i o tome kako je imala strah da bi potencijalna djeca mogla naslijediti njezino zdravstveno stanje. Rođena je s nasljednom slabošću arterija, koja je povezana s aneurizmama, zbog čega živi s dodatnim oprezom.

„Ako bih imala dijete, odmah bih ga poslala na MRI kako bih provjerila ima li isto stanje“, izjavila je u jednom podcastu.

Dodala je i kako ne postoji način da se to stanje u potpunosti spriječi, ali da slijedi određene životne smjernice, poput izbjegavanja droga, prekomjernog stresa i napora koji mogu utjecati na krvni tlak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @emilia_clarke

U ranijim intervjuima glumica je govorila i o teškim trenucima nakon prve aneurizme, koja se dogodila 2011. godine dok je bila u teretani. Opisala je iznenadnu i intenzivnu bol u glavi, nakon koje je uslijedilo povraćanje i gubitak snage, a situacija je brzo postala životno ugrožavajuća.

Unatoč svemu, Clarke se vratila poslu vrlo brzo nakon operacija te nastavila snimanja i promotivne aktivnosti za Game of Thrones, često bez javnog otkrivanja ozbiljnosti svog zdravstvenog stanja.

Danas, nakon godina borbe, glumica otvoreno govori o traumi, gubitku i oporavku, ističući koliko su je ti događaji promijenili, ali i ojačali u načinu na koji gleda na život i budućnost.

Emilia Clarke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike