Emilia Clarke otkrila da je zamrznula jajne stanice s 35 godina: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Glumica Emilia Clarke (39) otvoreno je progovorila o jednom od najosjetljivijih razdoblja svog života, otkrivši da je u 35. godini odlučila zamrznuti jajne stanice nakon niza teških godina obilježenih ozbiljnim zdravstvenim i osobnim izazovima.

U iskrenom intervjuu za The Times, 39-godišnja glumica ispričala je kako je iza nje razdoblje ispunjeno fizičkom i emocionalnom boli, tijekom kojeg je preživjela dvije aneurizme mozga u svojim dvadesetima. Prva se dogodila nedugo nakon što se globalno proslavila ulogom u prvoj sezoni HBO-ove serije Game of Thrones.

Uz zdravstvene probleme koji su uključivali dvije operacije mozga, Clarke se suočila i s teškim gubitkom oca Petera, koji je preminuo od raka, što je dodatno obilježilo njezin privatni život.

'Mnogo žena u toj dobi radi isto'

Govoreći o odluci da zamrzne jajne stanice, glumica je istaknula kako je riječ o koraku koji danas poduzima sve više žena u sličnim godinama.

„Prolazite kroz određene univerzalne trenutke, poput onog kada sam imala 35 godina i zamrznula jajne stanice. Mnogo žena u toj dobi radi isto“, rekla je Clarke.

U istom intervjuu priznala je kako je nakon niza traumatičnih događaja prolazila kroz faze povlačenja i želje za izolacijom.

„Prošla sam kroz nekoliko godina u kojima sam samo željela zatvoriti vrata svog doma i povući se u svoj mali svijet. Ne mogu ni opisati koliko sam bila mlada i naivna kada sam počela. Nisam razumjela industriju, a onda sam doživjela po život opasnu ozljedu mozga i stalno sam mislila da ću umrijeti. Nakon toga mi je umro otac i to je bilo teže od moždanih krvarenja“, ispričala je glumica.

'Ako bih imala dijete, odmah bih ga poslala na MRI'

Clarke je ranije govorila i o tome kako je imala strah da bi potencijalna djeca mogla naslijediti njezino zdravstveno stanje. Rođena je s nasljednom slabošću arterija, koja je povezana s aneurizmama, zbog čega živi s dodatnim oprezom.

„Ako bih imala dijete, odmah bih ga poslala na MRI kako bih provjerila ima li isto stanje“, izjavila je u jednom podcastu.

Dodala je i kako ne postoji način da se to stanje u potpunosti spriječi, ali da slijedi određene životne smjernice, poput izbjegavanja droga, prekomjernog stresa i napora koji mogu utjecati na krvni tlak.

U ranijim intervjuima glumica je govorila i o teškim trenucima nakon prve aneurizme, koja se dogodila 2011. godine dok je bila u teretani. Opisala je iznenadnu i intenzivnu bol u glavi, nakon koje je uslijedilo povraćanje i gubitak snage, a situacija je brzo postala životno ugrožavajuća.

Unatoč svemu, Clarke se vratila poslu vrlo brzo nakon operacija te nastavila snimanja i promotivne aktivnosti za Game of Thrones, često bez javnog otkrivanja ozbiljnosti svog zdravstvenog stanja.

Danas, nakon godina borbe, glumica otvoreno govori o traumi, gubitku i oporavku, ističući koliko su je ti događaji promijenili, ali i ojačali u načinu na koji gleda na život i budućnost.