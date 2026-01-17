FREEMAIL
SLOMILA REBRO /

Zvijezda ‘Igre prijestolja’ doživjela nezgodu snimajući 18+ scenu s trojicom: ‘Vi ih ubacujte..'

Zvijezda 'Igre prijestolja' doživjela nezgodu snimajući 18+ scenu s trojicom: 'Vi ih ubacujte..'
Foto: Brett D. Cove/splashnews.com/splash/profimedia

Glumica Emilia Clarke otkrila je da je tijekom snimanja zahtjevne seks scene za novu seriju slomila rebro

17.1.2026.
12:02
Hot.hr
Brett D. Cove/splashnews.com/splash/profimedia
Zvijezda Igre prijestolja Emilia Clarke (39) doživjela je nezgodu tijekom snimanja provokativnih scena za novi špijunski triler Ponies. Glumica je otkrila da je tijekom snimanja scene seksa s trojicom glumaca - slomila rebro, piše Daily Mail.

Clarke je o tome govorila u novom intervjuu, otkrivši detalje sa snimanja serije čija je radnja smještena u razdoblje Hladnog rata. Ponies prati likove Bee (Emilia Clarke) i Twile (Haley Lu Richardson), koje nakon smrti svojih muževa postaju CIA-ine operativke i upuštaju se u opasnu istragu.

Zvijezda ‘Igre prijestolja’ doživjela nezgodu snimajući 18+ scenu s trojicom: ‘Vi ih ubacujte..'
Foto: Peacock/planet/profimedia

U razgovoru za TheWrap, Clarke je priznala da je do ozljede došlo tijekom zahtjevne intimne scene.

"Rekla sam: samo ih dovodite, ja ću sjesti ovdje, vi ih ubacujte unutra i mi ćemo se pretvarati da imamo seks. Tog dana sam slomila rebro“, ispričala je glumica.

Njezina kolegica Haley Lu Richardson potvrdila je priču, dodavši kako je Clarke sitne građe i da se nezgoda zaista dogodila.

Teško razdoblje za zvijezdu

Ova ispovijest dolazi nedugo nakon što je Emilia Clarke otvoreno govorila o teškom razdoblju nakon završetka Igre prijestolja. Priznala je da je tada doživjela potpuni mentalni slom te odlučila napraviti pauzu od fantasy žanra.

"To je bio prvi put u karijeri da sam stala. Doživjela sam potpuni mentalni slom. Kao da je pandemija došla u savršenom trenutku“, rekla je glumica, koja je Daenerys Targaryen počela glumiti sa samo 22 godine, u tek svom trećem glumačkom angažmanu.

Serija Igra prijestolja emitirala se od 2011. do 2019. godine i obilježila njezinu karijeru, a Clarke je kasnije priznala da je tek nakon završetka projekta shvatila koliko želi preuzeti veću kontrolu nad vlastitim izborima i ulogama.

SLOMILA REBRO /
Zvijezda ‘Igre prijestolja’ doživjela nezgodu snimajući 18+ scenu s trojicom: ‘Vi ih ubacujte..'