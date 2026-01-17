Zvijezda ‘Igre prijestolja’ doživjela nezgodu snimajući 18+ scenu s trojicom: ‘Vi ih ubacujte..'
Glumica Emilia Clarke otkrila je da je tijekom snimanja zahtjevne seks scene za novu seriju slomila rebro
Zvijezda Igre prijestolja Emilia Clarke (39) doživjela je nezgodu tijekom snimanja provokativnih scena za novi špijunski triler Ponies. Glumica je otkrila da je tijekom snimanja scene seksa s trojicom glumaca - slomila rebro, piše Daily Mail.
Clarke je o tome govorila u novom intervjuu, otkrivši detalje sa snimanja serije čija je radnja smještena u razdoblje Hladnog rata. Ponies prati likove Bee (Emilia Clarke) i Twile (Haley Lu Richardson), koje nakon smrti svojih muževa postaju CIA-ine operativke i upuštaju se u opasnu istragu.
U razgovoru za TheWrap, Clarke je priznala da je do ozljede došlo tijekom zahtjevne intimne scene.
"Rekla sam: samo ih dovodite, ja ću sjesti ovdje, vi ih ubacujte unutra i mi ćemo se pretvarati da imamo seks. Tog dana sam slomila rebro“, ispričala je glumica.
Njezina kolegica Haley Lu Richardson potvrdila je priču, dodavši kako je Clarke sitne građe i da se nezgoda zaista dogodila.
Teško razdoblje za zvijezdu
Ova ispovijest dolazi nedugo nakon što je Emilia Clarke otvoreno govorila o teškom razdoblju nakon završetka Igre prijestolja. Priznala je da je tada doživjela potpuni mentalni slom te odlučila napraviti pauzu od fantasy žanra.
"To je bio prvi put u karijeri da sam stala. Doživjela sam potpuni mentalni slom. Kao da je pandemija došla u savršenom trenutku“, rekla je glumica, koja je Daenerys Targaryen počela glumiti sa samo 22 godine, u tek svom trećem glumačkom angažmanu.
Serija Igra prijestolja emitirala se od 2011. do 2019. godine i obilježila njezinu karijeru, a Clarke je kasnije priznala da je tek nakon završetka projekta shvatila koliko želi preuzeti veću kontrolu nad vlastitim izborima i ulogama.
