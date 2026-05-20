Djed joj je bio poznati diktator, teta Sophia Loren, a ona je pobjednica Big Brothera: Znate o kome je riječ?

Bivša talijanska zastupnica Alessandra Mussolini pobijedila je u talijanskoj reality emisiji "Big Brother" za slavne osobe.

"Uživala sam u svemu do kraja, onakva kakva jesam. Ne žalim ni za čim", rekla je nakon pobjede. Dobit će nagradu od 100.000 eura, od čega će polovica biti donirana u dobrotvorne svrhe.

Mussolini je bila zastupnica u Europskom parlamentu, a obnašala je dužnosti i u oba doma talijanskog parlamenta. Isprva je pripadala maloj neofašističkoj krajnje desnoj stranci, a potom se pridružila stranci Forza Italia bivšeg premijera Silvia Berlusconija. Sada je članica desno-populističke vladajuće stranke Lega.

Prije ulaska u politiku radila je kao manekenka, glumica i pjevačica.

Verzija Big Brothera sa slavnim osobama, poznata u Italiji kao "Grande Fratello VIP", emitira se već desetljeće. Mussolini je 2020. nastupila i u plesnom natjecanju "Ballando con le stelle" - talijanskoj verziji emisije "Ples sa zvijezdama" - gdje je izborila treće mjesto.

Alessandra je kći Romana Mussolinija, najmlađeg sina Benita Mussolinija, i njegove prve supruge Marie Scicolone, sestre filmske zvijezde Sofije Loren. Izazvala je kontroverze odbijajući distancirati se od svog djeda.