'Kranjčevićeva' raste iz dana u dan! Šokantni napredak radova vrijednih 44 milijuna eura

U srcu zagrebačke Trešnjevke, na mjestu s bogatom sportskom poviješću, niče novo, moderno zdanje. Stadion u Kranjčevićevoj ulici prolazi potpunu transformaciju, a teški strojevi svakodnevno mijenjaju vizuru zapadnog dijela grada. Projekt vrijedan gotovo 44 milijuna eura, koji u cijelosti financira Grad Zagreb, nije samo zamjena dotrajalog objekta, već strateški potez koji će osigurati dom Dinamu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji tijekom planirane izgradnje novog Maksimira.

Radovi u izvedbi tvrtke Strabag započeli su u travnju 2025. rušenjem starih tribina i legendarnog velodroma koji je bio dio kompleksa. Godinu dana kasnije, napredak je očit. Prema informacijama s gradilišta iz svibnja 2026., konstrukcija sjeverne tribine već je dovršena, a krov na sjevernom i istočnom dijelu stadiona poprima konačne obrise. Fokus je sada na zapadnoj tribini, srcu stadiona gdje će biti smještene svlačionice, klupske prostorije i VIP lože. Iako je prvotni rok za završetak bio kraj 2026. godine, kao realniji datum otvaranja spominje se 15. ožujka 2027. godine.

Novi stadion zadovoljavat će stroge standarde UEFA-ine četvrte kategorije, što će mu omogućiti ugošćavanje svih međunarodnih utakmica. Kapacitet od otprilike 12.000 potpuno natkrivenih sjedala pružit će gledateljima udobnost kakvu Zagreb dugo čeka. Teren dimenzija 105x68 metara imat će hibridni travnjak s grijanjem. No, projekt nadilazi sportske okvire. Uključuje i uređenje novog gradskog trga površine 6.300 četvornih metara te podzemnu garažu s više od 400 parkirnih mjesta, dostupnu građanima i izvan dana utakmica. Posebna pažnja posvećena je održivosti, pa će fasadu krasiti vertikalni vrtovi, dajući objektu jedinstven ekološki pečat.

Kranjčevićeva je oduvijek bila više od nogometnog igrališta. To je mjesto koje pamti generacije sportaša, a rušenjem starog zdanja nestala je i betonska biciklistička staza koja je desetljećima bila dio identiteta stadiona. Ta bogata povijest bit će temelj za novu budućnost, a u odabir imena mogli bi se uključiti i građani. Naime, prijedlog da se o nazivu odluči javnim internetskim glasanjem stigao je do Gradske skupštine, što otvara mogućnost da stadion ponese ime po volji Zagrepčana.