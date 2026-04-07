Organizirala orgije i izvodila striptiz obučena u časnu: Uspon i pad Berlusconijeve miljenice

Nicole Minetti (41), nekada dentalna higijeničarka iz Riminija, svoj je životni put započela daleko od blještavila politike i medija. Preselila se u Milano, radila kao hostesa i plesačica, a sudbonosni susret sa Silvijem Berlusconijem lansirao ju je u središte kontroverzne „Bunga Bunga“ ere. Postala je glavna organizatorica zabava, novačila mlade žene i izvodila striptiz obučena u časnu, dok su odanost i ljepota nagrađivani luksuzom, novcem i privilegijama.

Ipak, uspon se brzo pretvorio u pad. Nicole je ušla u regionalni parlament Lombardije, ali skandali, uključujući aferu „Rubygate“ i pronevjeru javnog novca, doveli su do pravosudnih procesa. Osuđena je na uvjetnu kaznu i zabranu javnih dužnosti, a Berlusconi joj se okrenuo leđima. Danas se Minetti povukla iz politike, živi na Ibizi i bavi se modelingom i Instagramom, dok joj kontroverzni put ostaje neizbrisiv dio javnog života.