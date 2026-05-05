Na ovim lokacijama ljudi žive 100 godina: Nije stvar samo u namirnicama, ključ je u pripremi

Povrće je temelj svake uravnotežene prehrane i nudi izvanrednu svestranost i impresivne zdravstvene dobrobiti. Bogato esencijalnim vitaminima, mineralima, antioksidansima i vlaknima, ono podržava cjelokupno zdravlje i može smanjiti rizik od kroničnih bolesti. Stoga ne iznenađuje da upravo povrće čini kamen temeljac prehrane najdugovječnijih ljudi na svijetu, stanovnika takozvanih "Plavih zona".

Što su Plave zone i zašto su važne?

Plave zone, pojam koji je skovao novinar National Geographica Dan Buettner, izvanredne su lokacije diljem svijeta gdje stanovnici redovito dožive stotu godinu. Originalne Plave zone uključuju Okinawu u Japanu, Sardiniju u Italiji, Nicoyu u Kostariki, Ikariju u Grčkoj i Loma Lindu u Kaliforniji. Iako su demografi dovodili u pitanje pouzdanost ovih podataka, navodeći zabrinutost zbog potencijalno netočnih zapisa o rođenju, jedna stvar u ovim regijama ostaje neupitno jasna, tvrdi Buettner. U knjigama detaljno opisuje kako najstariji ljudi na svijetu svoju dugovječnost pripisuju prehrani bogatoj povrćem, mahunarkama, orašastim plodovima i sjemenkama.

Temelj prehrane stogodišnjaka

Prehrana u Plavim zonama je pretežno biljna, s oko 95 posto unosa kalorija iz biljnih izvora. Meso se konzumira rijetko, često samo u posebnim prilikama, dok se riba jede umjereno. Naglasak je na cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i, naravno, obilju povrća.

Unatoč dobro dokumentiranim prednostima povrća i mahunarki, mnogi se ljudi bore s time kako ih pripremiti na ukusan i privlačan način. Upravo u tome leži jedna od tajni koju možemo naučiti od stogodišnjaka.

Tajna je u načinu pripreme, ne samo u namirnicama

Dan Buettner ističe nekoliko zajedničkih niti među najstarijim zajednicama kada je riječ o pripremi povrća. Na temelju svojih promatranja njihovih tehnika kuhanja, on vjeruje da ključ leži u začinima. "Tajna kako svako povrće učiniti ukusnim leži u malo soli, pravim začinima i ulju - osobito maslinovom ulju", podijelio je na web stranici.

Moć maslinovog ulja i svježih začina

Zanimljivo je njegovo opažanje o korištenju maslinovog ulja. Umjesto prženja hrane na maslinovom ulju, procesa koji može uništiti zdrave masti, stanovnici Plavih zona radije ga koriste kao završni dodir. "Bolje je završiti jela tako da se maslinovo ulje prelije preko njih na samom kraju", savjetuje Buettner.

Također preporučuje izbjegavanje gotovih mješavina začina, koje često sadrže konzervanse i druge aditive. Umjesto toga, savjetuje korištenje cjelovitih namirnica. Svježi češnjak, čili, sok limuna i limete mogu istaknuti prirodne okuse, a često su i znatno jeftiniji od kupnje bezbrojnih staklenki sa začinima.

Jedna namirnica ističe se kao 'superhrana'

Iako je povrće ključno, jedna skupina namirnica posebno se ističe kao kamen temeljac svake prehrane u Plavim zonama diljem svijeta - mahunarke. Buettner ih opisuje kao istinsku "superhranu" koju bismo svi trebali konzumirati svakodnevno kako bismo produžili život. Preporučuje konzumaciju najmanje pola šalice dnevno.

U Nicoyi se masovno konzumira crni grah, dok su diljem Mediterana leća, slanutak i bijeli grah čvrsti favoriti. U Okinawi su, pak, soja i proizvodi od soje osnovna namirnica. "Dugovječne populacije u ovim plavim zonama jedu najmanje četiri puta više grahorica nego mi, u prosjeku", rekao je Buettner. Studija provedena u pet zemalja, financirana od strane Svjetske zdravstvene organizacije, otkrila je da konzumacija 20 grama mahunarki dnevno smanjuje rizik od smrti osobe u bilo kojoj godini za oko osam posto. Čak i priprema mahunarki ima svoje trikove. Buettner objašnjava: "Okus graha možete poboljšati ne samo kuhanjem, već i pečenjem u pećnici s lukom, procesom koji karamelizira završetak."

Cjelovit pristup dugovječnosti je ključan

Važno je naglasiti da prehrana, iako presudna, nije jedini faktor. Način života stanovnika Plavih zona uključuje i redovitu, umjerenu tjelesnu aktivnost, snažne društvene i obiteljske veze, svakodnevno smanjenje stresa te osjećaj svrhe. Najnovija istraživanja sve više potvrđuju važnost sna, koji bi mogao biti ključniji za dugovječnost čak i od prehrane i tjelovježbe. Prehrana u Plavim zonama također je strogo sezonska. Ove zajednice jedu "impresivnu raznolikost vrtnog povrća kada je ono u sezoni", kaže Buettner. Ništa se ne baca; uobičajeno je da ljudi kisele ili suše višak proizvoda kako bi u njima uživali izvan sezone. Ovi principi postaju sve popularniji globalno, a prehrambeni trendovi pokazuju sve veći interes za biljne proteine, vlakna i cjelovite namirnice.

Stručnjaci poput dr. Marka Hymana također naglašavaju slične principe, navodeći povrće iz obitelji krstašica, maslinovo ulje i orašaste plodove kao ključne namirnice za usporavanje starenja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO