Posadite ovu lukovicu kako biste poboljšali urod: 'Ovo razdoblje je ključno'

Mnogi vrtlari s oduševljenjem dočekuju pčele u vrtovima jer one donose nemjerljivu korist usjevima. Kao ključni oprašivači, pčele pomažu u proizvodnji više voća, povrća i sjemenki, što rezultira bujnim i zdravim vanjskim prostorom.

Ovi su kukci neophodni za razmnožavanje brojnih biljaka i podržavaju lokalni ekosustav, pridonoseći biološkoj raznolikosti vrta i šireg okoliša. Nedavno je jedna vrtlarica otkrila kako sadnja jedne specifične lukovice može privući ove marljive radilice. Prema pisanju portala Mirror, TikTok korisnica @gardensbylily podijelila je savjete o "dvije stvari" koje sadi u ovo doba godine, od kojih je jedna izvrsna za pomoć ostalim usjevima.

Vrtlarica je objasnila da su češnjak i lukovice proljetnog cvijeća dvije stavke koje treba posaditi sada ako želite osigurati uspjeh idućeg proljeća.

"Prvo, češnjak. Savršeno je vrijeme za sadnju češnjaka za iduću godinu. Razdvojite glavice na pojedinačne režnjeve, okrenite ih šiljastim dijelom prema gore i jednostavno ih utisnite u zemlju," savjetuje ona u videu. Dodaje kako je postupak iznimno jednostavan, a rezultat će iduće godine biti mnoštvo velikih glavica češnjaka.

Sadnja češnjaka u ovom razdoblju je idealna jer biljka zahtijeva razdoblje hladnog vremena kako bi se razvila u snažnu glavicu. Niske temperature potiču hormonske promjene nužne za pravilno formiranje lukovice, a istovremeno biljci daju dugu sezonu rasta za uspostavljanje snažnog korijenskog sustava prije naglog rasta u proljeće.

Cvijeće kao magnet za oprašivače

Osim češnjaka, Lily naglašava važnost cvijeća: "Drugo, sadim lukovice proljetnog cvijeća, poput tulipana i drugih vrsta, kako bi bile spremne za rano proljeće i privukle oprašivače. Nadam se da će mi zbog toga tikvice iduće godine biti malo uspješnije".

Postupak završava dodavanjem malo komposta kako bi tlo bilo bogato hranjivim tvarima, te zalijevanjem, čime je posao završen.

Ovakva sadnja omogućuje korijenju dovoljno vremena da se učvrsti u još uvijek relativno blagoj zemlji prije dolaska prave zime, dok hladno tlo sprječava prerano klijanje i bolesti. Također, važno je napomenuti da je ovo hladno razdoblje ključno za lukovice jer im je faza hlađenja neophodna kako bi raskošno cvale u proljeće.

Ostale kulture pogodne za studeni

Ipak, treba biti oprezan jer prerana sadnja može rezultirati krhkim izdancima koje mraz može oštetiti.

Osim spomenutih biljaka, postoje i druge kulture otporne na hladnoću koje su savršene za sadnju u ovom razdoblju:

Lisnato povrće: zelena salata, špinat i kelj.

zelena salata, špinat i kelj. Korjenasto povrće: mrkva, cikla i rotkvica.

mrkva, cikla i rotkvica. Biljke iz porodice luka: češnjak i ljutika.

Početak prosinca stoga predstavlja izvrsnu priliku za sadnju proljetnih lukovica i zimskih sorti povrća, postavljajući temelje za produktivan i zdrav vrt čim zatopli.

