Zaboravite na grablje: Postoji puno jednostavnije i bolje rješenje od sakupljanja lišća

Vrhunac jesenskih boja polako je iza nas, no za mnoge vlasnike vrtova i okućnica, vrhunac posla tek počinje. Glavno pitanje svake jeseni jest – što učiniti sa svim tim lišćem? Je li grabljanje zaista jedina opcija?

Odgovor bi vas mogao iznenaditi i osloboditi vam dragocjeno vrijeme tijekom vikenda. Prema stručnjacima koje je konzultirao CBS News, postoji puno jednostavnije i korisnije rješenje od sakupljanja lišća u vreće.

Hranjive tvari umjesto otpada

Umjesto da lišće tretirate kao otpad, iskoristite ga kao prirodno gnojivo. Jon Trappe, stručnjak za hortikulturu sa Sveučilišta u Minnesoti, preporučuje jednostavnu metodu – usitnjavanje lišća kosilicom.

"Općenito savjetujemo ljudima da pokušaju malčirati lišće, odnosno jednostavno ga pokose zajedno s travnjakom. Na taj način sve hranjive tvari koje je drvo iskoristilo za stvaranje lišća vraćate natrag u tlo," objašnjava Trappe. Umjesto da kupujete dodatna gnojiva, dopuštate prirodi da odradi svoje i obogati vaš travnjak za iduću sezonu.

Kada malčiranje može biti štetno?

Ipak, postoji iznimka od ovog pravila. Ako je sloj lišća na travnjaku predebeo i vlažan, može doći do negativnih posljedica. Gust i mokar pokrivač od lišća sprječava dotok sunčeve svjetlosti i zraka do trave, što može uzrokovati njezino propadanje i gušenje.

"To može imati negativne posljedice za travnjak i zapravo ubiti dio trave," upozorava Trappe. Ključ je u umjerenosti. Idealan prizor je travnjak preko kojeg je prešla kosilica, a sitni, usitnjeni komadići lišća jedva su vidljivi između vlati trave.

Koristi za cjelokupni ekosustav

Osim što hrani travnjak, tanak sloj malčiranog lišća pruža i druge prednosti. On služi kao stanište za korisne insekte i druge mikroorganizme koji žive u tlu i na travnjaku tijekom zime. Održavanje zdravog ekosustava u vašem vrtu ključno je za njegovu dugoročnu vitalnost.

"Mala količina je korisna, ali previše može stvoriti problem," sažima Trappe.

Manje posla za zdraviji travnjak

Za sve one koji vikende provode u radovima oko kuće, ovo je sjajna vijest. Manje posla može značiti više koristi. Preskakanjem grabljanja ne samo da štedite vrijeme i energiju, već i činite uslugu okolišu.

"Mislim da je to odlično jer štedi vrijeme i energiju, ali je istovremeno i bolje za okoliš," zaključuje Trappe.

Kao praktičan savjet, prilikom košnje lišća u ovo doba godine, preporučuje se spustiti noževe kosilice na visinu od pet do sedam centimetara kako bi se lišće što bolje usitnilo i rasporedilo po travnjaku.

