Vozači trebaju napraviti ovu dvominutnu provjeru najesen: Spriječite ozbiljne posljedice

Vozačima se savjetuje da obave jednostavnu provjeru koja traje samo "dvije minute" kako bi osigurali da njihov automobil ostane siguran tijekom jesenskih mjeseci, piše Express.

Jesen donosi nagli pad temperatura i nepredvidive vremenske uvjete, koji stvaraju mnoštvo novih opasnosti na cestama, kojih nije bilo tijekom toplijeg ljetnog razdoblja. Izlazak na ceste bez odgovarajuće pripreme mogao bi vas učiniti ranjivima na te opasnosti te značajno povećati šanse za nesreću ili sudare.

Iako mnogi vozači očekuju izazove poput zaleđenih površina koje smanjuju prianjanje ili magle koja ograničava vidljivost tijekom hladnijih mjeseci, to nisu jedine brige koje treba uzeti u obzir. Gary Dodd, profesionalni vozač u SCS Chauffeurs, naglasio je da zanemarivanje određenih opasnosti može dovesti do "ozbiljnih posljedica".

"Ljudi se zimi pripremaju za zaleđene ceste i maglu, ali mokro lišće može biti jednako opasno. Drastično smanjuje prianjanje guma, povećava zaustavni put i čini proklizavanje mnogo vjerojatnijim, posebno u zavojima i na raskrižjima", objasnio je.

"Na cestama prekrivenim lišćem, mala pogrešna procjena može imati ozbiljne posljedice. Kao profesionalni vozači, obučeni smo predvidjeti opasnosti koje većina vozača previdi, a u ovo doba godine, ceste prekrivene lišćem su jedne od najvećih", istaknuo je.

Kakvo oštećenje na vozilu može uzrokovati otpalo lišće?

Istraživanje koje su proveli Highway Code i britansko Ministarstvo prometa otkrilo je da mokri uvjeti mogu više nego udvostručiti zaustavni put, a vlažno lišće doprinosi većoj vjerojatnosti proklizavanja i nesreća na cestama Ujedinjenog Kraljevstva tijekom jesenskih mjeseci. U 2022. godini gotovo 30 posto prijavljenih prometnih nesreća dogodilo se u mokrim uvjetima.

Gary nadalje upozorava da rizici nadilaze sigurnost. Ako se redovito ne čisti, otpalo lišće može uzrokovati sljedeće oštećenja vozila:

Začepljena odvodnja oko vjetrobranskih stakala može rezultirati curenjem, korozijom i dugotrajnom hrđom.

Začepljeni ventilacijski sustavi mogu smanjiti protok zraka, opteretiti klima uređaj, pa čak i uzrokovati oštećenje motora.

Ljepljivi sok drveća i ostaci lišća mogu oštetiti ili nagristi lak, što često zahtijeva skupo profesionalno čišćenje.

"Nešto tako jednostavno kao što je nečišćenje automobila od lišća moglo bi vozače koštati tisuće funti. Dvominutna provjera prije polaska može uštedjeti mnogo novca i potencijalno spriječiti nesreću", upozorio je Gary.

Što treba provjeriti u vozilu najesen?

Prilikom dvominutne jesenske provjere vozila, Gary savjetuje da obratite pozornost na sljedeće:

Tretirajte ceste prekrivene lišćem kao zaleđene površine: smanjite brzinu i povećajte zaustavni put.

Prije svake vožnje očistite lišće s vjetrobranskih stakala, retrovizora, brisača i poklopca motora.

Izbjegavajte parkiranje ispod drveća gdje se lišće brzo nakuplja.

Držite rukavice ili malu četku u automobilu kako biste sigurno uklonili mokro lišće.

Redovito provjeravajte odvodne kanale oko vozila kako biste spriječili začepljenja.

