Tražite destinaciju za nezaboravni vikend? Otkrijte Novo mesto, biser Slovenije nedaleko Zagreba

Tražite li destinaciju na kojoj ćete provesti nezaboravan vikend, grad koje će vas u isto vrijeme oduševiti i opustiti odaberite Novo Mesto. Gradić smješten na sredini puta koji povezuje Ljubljanu i Zagreb od kojeg je udaljen sat vožnje automobilom (samo 80-ak kilometara).

Povijest i kulturna baština

Povijest Novog Mesta seže u 1365. godinu kad je grad osnovan prema naredbi nadvojvode Rudolfa IV. Habsburškog koji je upravo ovdje želio stvoriti trgovačko i upravno središte. koje je kroz stoljeća raslo i razvijalo se. Arhitektura starog grada odiše poviješću i baroknom elegancijom, a šetnja njegovim ulicama otkriva sintezu tradicije i modernog života. Posebna znamenitost je čuvena Katedrala svetog Nikole iz 14. stoljeća. Uz visoki gotički prezbiterij i dvije niže lađe, crkva oduševljava i poznatom slikom sv. Nikole čuvenog venecijanskog slikara Tintoretta. Novo Mesto nudi jedinstvenu priliku da se doživi izuzetna panoramska ljepota grada sa zvonika visokog 53 metra (126 stepenica), odakle se pružaju fascinantni pogledi na gradsko središte, rijeku Krku i okolne brežuljke. Kad ste u Novom Mestu kofere možete spustiti u okolnim termama, na OPG-ovima Trške gore ali i u strogom centru grada što je uvijek preporuka posjećujete li Novo Mesto prvi puta. Hotel Center nalazi se na glavnom gradskom trgu što omogućuje jednostavan pristup znamenitostima poput Dolenjskega muzeja, slikovitih šetnica uz rijeku Krku, te uzbudljivih vinskih cesta Dolenjske. Također, blizina glavnog trga čini ovaj hotel pogodnim za uživanje u lokalnim festivalima, koncertima i kulturnim događajima.

Foto: Nikola Zoko

Prirodne ljepote i aktivnosti na otvorenom

Novo Mesto se često naziva i biciklističkom prijestolnicom Slovenije zahvaljujući dobro razvijenoj biciklističkoj infrastrukturi i prelijepim stazama koje prolaze kroz slikovite krajolike. Biciklisti svih razina mogu uživati u vožnjama uz rijeku Krku, ali i zahtjevnijim usponima na vinograde Trške gore, poznate po izvrsnim vinima i gostoljubivim vinogradarima. Turistički, svakako doživite bike tour s vodičem Radom Trifkovićem, licenciranim vodičem čije su biciklističke rute jedan od najboljih načina za istraživanje destinacije. Bicikl vas čeka u podnožju Trške gore, a ruta spaja dragulj rijeke Krke - dvorac Otočec (jedini dvorac u Sloveniji smješten na otoku usred rijeke) s ljepotama vinorodne Trške gore i centra grada.

Foto: Nikola Zoko

Kajakaška avantura na Temenici

Za ljubitelje vodenih avantura, dovoljna je kratka vožnja do rijeke Temenice, pritoka Krke, gdje se može iskusiti pravi Green Adventure riječni safari. Rijeka Temenica, poznata kao najveći pritok rijeke Krke, ali i riječna atrakcija koja u velikom dijelu svojeg toka teče ponornicom, prolazi kroz slikovite doline, guste šume i zanimljive prirodne zavoje. Tijekom kajakaške ture, vodiči će vas upoznati s jedinstvenim biljnim i životinjskim svijetom, te s poviješću ovog kraja. Tura je prilagođena kako početnicima tako i iskusnim kajakašima, uz poseban naglasak na sigurnost i uživanje u miru i tišini prirode.

Foto: Nikola Zoko

Gastronomija i lokalni specijaliteti

Kad ste u Novom Mestu pripremite se da ćete jesti obilno i ukusno. Kako je grad spoj povijesti i modernog u centru grada nalaze se restorani i bistroi gdje možete pojesti nešto moderno. Jedno od takvih mjesta je Bistro Situla (smješten u sklopu hostela koji je u prošlom desetljeću ponio titulu jednog od najboljih hostela u Europi), mjesto koje je postalo sinonim za izvrsnu gastronomiju koja savršeno spaja modernu kuhinju s bogatim naslijeđem grada. Krenete li iz strogog centra grada na Tršku goru tu će vas dočekati domaćini nudeći vam tradicionalna jela kojima će točku na 'I' gastronomije ovog kraja staviti prepoznatljiv i cijenjeni Cviček. Otvorene vinske kuće (zidanice) vikendima dočekuju posjetitelje sa širokim izborom vina i domaćih specijaliteta, što je jedinstvena prilika da uživate u lokalnim okusima i atmosferi.

Cviček tour Novo Mesto: vinsko iskustvo na čarobnoj Trški gori!

Ako tražite autentični doživljaj Dolenjske i želite osjetiti sve čari tradicije, prirode i vrhunskog vina, vođeni "Cviček tur" na Trškoj gori je neizostavni dio ove destinacije. Tura započinje u podnožju Trške gore gdje će vas dočekati Jure Matko sa svojim 'Cviček mobilom'. Pružit će vam dobrodošlicu nudeći vas rashlađenim Cvičekom ih retro bara koji se nalazi u vozilu te vas nakon okrijepe povesti u nezaboravnu vožnju kroz vinograde. Upravo ovdje vikendima traju dani Otvorenih kleti koji okuplja lokalne vinare i pruža posjetiteljima priliku da zavire u autentični svijet vinogradarstva. Berbe su završile u većini vinograda, pa domaćini rado pričaju o povijesti, tehnikama uzgoja i posebnosti proizvodnje Cvičeka, vina jedinstvenog za Dolenjsku. Kako domaćini dobro znaju da se uz Cviček mora nešto dobro i prigristi, u ovoj turi ćete jesti autohtono - ručak ili vrlo ukusnu 'malca' u Zidanice Verček. Na vratima će vas dočekati botra Jozefina (kuma Jozefina) pričajući priču o običajima života na brdašcu s pogledom na Novo Mesto. Dok vam priča svoju priču zamirisat će vam slatki kruh u obliku srca, ali i kranjska kobasa, domaća jaja, prženi luk, svježi sir, fini topli kruh od nekoliko različitih vrsta brašna (ovakav obrok košta 10 eura po osobi). I kad ste mislili da ste doživjeli sve Cviček tour se nastavlja i dalje. Sad već vesela ekipa dolazi na zadnju točku ove ture - u Zidanice Škatlar gdje osim kušanja poznatog Cvičeka, posjetitelji dobivaju poseban suvenir destinacije - praznu bocu za vino koju svaki posjetitelj, uz naputke gazde Matjaža Pavlina, u podrumu Škatlara sam puni svojim, posebno kreiranim, Cvičekom.

Foto: Nikola Zoko

Industrijska baština i suvremenost

Pored bogate povijesti i prirodnih ljepota, Novo Mesto ima i snažnu industrijsku tradiciju. Muzej Industrije motornih vozila (IMV) muzejska je zbirka posvećena bogatoj industrijskoj i automobilskoj baštini nekadašnjeg poduzeća IMV - Industrije motornih vozila. Muzej ne samo da čuva tehničku baštinu, već priča i priču o ljudima, poduzetništvu i borbi za razvoj. Za razliku od tadašnjih ograničavajućih očekivanja da će Dolenjska ostati područje usmjereno na tradicionalnu poljoprivredu, IMV je odigrao ključnu ulogu u modernizaciji i industrijalizaciji regije. Radnici i inženjeri ove tvornice pokazali su iznimnu predanost i inovativnost dokazujući da se i u izazovnim okolnostima može stvarati vrhunska industrija. Što vas čeka u ovom divnom muzeju? Posjetitelji mogu razgledati legendarne automobile, kombije i kamp-prikolice proizvedene u 1960-im i 1970-im godinama, uključujući prve modele koji su nastali u suradnji s poznatim proizvođačima kao što su Austin, Renault i Adria Mobil. Muzej u svojoj zbirci prikazuje tehničke modele kao što su IMV 1000 s motorom DKW, kao i druge inovativne modele s motorima Renault i Mercedes-Benz. Između ostalog, prezentirani su legendarni modeli Renault 4, Renault 12, Renault 16 i Renault 18, kao i kamp-prikolice koje su se proizvodile pod brendom Adria Mobil - danas samostalnom i respektabilnom tvrtkom. Osim vozila, zbirka sadrži i bogatu dokumentaciju, fotografije, alate, dijelove i druge predmete iz proizvodnje koji jasno ilustriraju tijek tehničkog napretka i inovacija. Razgled ovog muzeja traje od 90-120 minuta, a kako bi doživljaj bio potpun u ovom muzeju ćete uvijek imati i vodiča poput Franca Štupara i Dragice Ferbežar nekadašnjih djelatnika IMV-a a danas članova udruge koja se trudi da se priča o ovoj industrijskoj grani Novog Mesta ne zaboravi.

I tako, oduševljeni Novom Mestom, krećete natrag kući slažući doživljaje koje nudi ova destinacija. Idete li prema Zagrebu, usput stanite na još jednom cool mjestu ove destinacije. S autoceste skrenite u Hotel&Restaurant Dolenjc u kojem nude odlične gablece i ručak (od 10-15 eura za tri slijeda) ali i otkrivaju dodatnu atrakciju-originalan avion parkiran uz hotel koji danas služi kao divno igralište za zabavu cijele obitelji.