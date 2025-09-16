Putuje solo, a ovih deset zemalja smatra najsigurnijima u Europi: 'Nije slučajnost'

Nizozemski kreator putopisnog sadržaja Luke Patrick Hoogmoed putuje sam te je posjetio gotovo svaku europsku zemlju. On je otkrio gdje se osjećao najsigurnije.

Za solo putnika, istočna Europa pokazala se kao jedna od najboljih lokacija.

"Ovo je deset najsigurnijih zemalja u Europi na temelju mog iskustva. Putovao sam u gotovo svaku europsku zemlju više puta, tako da moje mišljenje nije temeljeno na jednom dobrom ili lošem putovanju koje sam imao u nekoj zemlji. Kao što možete vidjeti, na ovom popisu je mnogo istočnoeuropskih zemalja. To nije slučajnost", rekao je u svojevremeno u objavi na Instagramu.

Poljska je najsigurnija

"Istočna Europa puno je sigurnija u usporedbi sa Zapadom. Posebno veliki gradovi u zapadnoj i sjevernoj Europi nisu toliko sigurni koliko biste mogli očekivati", dodao je.

Luke je objasnio da su veliki istočnoeuropski gradovi obično "nevjerojatno sigurni, čisti i ljubazni prema putnicima". Na vrhu njegove liste je Poljska, koja svojom hranom i impresivnom arhitekturom privlači milijune turista godišnje.

"Dvije godine kasnije moje mišljenje se nije promijenilo. Još uvijek sam zaljubljen u sve istočnoeuropske zemlje i neću ih prestati istraživati ​​dok ne posjetim svako udaljeno selo koje se može pronaći!", napisao je.

Danska je druga po redu po sigurnosti

Luke je također otkrio gdje misli da je najsigurnije izvan istočne Europe. "Finska, Danska i Portugal ipak su se našli na popisu", objasnio je te je zatim podijelio svoju top destinaciju u Europi općenito.

"Portugal je općenito moja omiljena zemlja u zapadnoj Europi", rekao je.

Danska je zauzela drugo mjesto na Lukeovoj listi, a slijede je Mađarska i Finska na trećem i četvrtom mjestu.

Još jedna istočnoeuropska destinacija, Češka, zauzela je peto mjesto. Bosna i Hercegovina, u jugoistočnoj Europi, zauzela je šesto mjesto najsigurnije destinacije, dok su Slovenija i Srbija zauzele sedmo i osmo mjesto.

Lukeovo omiljeno odredište, Portugal, zauzeo je deveto mjesto, a Rumunjska deseto mjesto na listi, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'