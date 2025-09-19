Zaboravljeni dvorac ponovno otkriven nakon više od 700 godina: Simbol bogatstva i političke moći

Arheolozi su na škotskom otoku Islay otkrili ostatke "zaboravljenog" dvorca starog više od 700 godina, koji je nekoć bio dom kraljeva koji su vladali velikim dijelovima zapadne Škotske.

Tvrđava, smještena na dva mala otoka u jezeru Loch Finlaggan, bila je sjedište moćnog klana MacDonald, poznatih kao Gospodari Otoka, piše Daily Record.

Otkrivena tvrđava neočekivane veličine

Loch Finlaggan, sa svoja dva ključna otoka, Eilean Mòr (Veliki otok) i Eilean na Comhairle (Otok vijeća), bio je ceremonijalno i administrativno središte Gospodara Otoka. Ovi moćni vladari, koji su se na galskom nazivali 'Ri Innse Gall' (Kralj Otoka), djelovali su gotovo neovisno o škotskoj kruni od 14. do 15. stoljeća. Svoj utjecaj širili su s Hebrida na kopno, kontrolirajući Argyll i dijelove sjeverozapadnog visočja te su se smatrali ravnopravnima engleskim i škotskim kraljevima. Na Otoku vijeća donosili su zakone i izdavali povelje, a pronađeni arheološki dokazi poput ključeva i okova škrinja potvrđuju njegovu važnost kao administrativnog i sudbenog centra.

Iskapanja su otkrila postojanje starijeg, dosad nepoznatog kraljevskog dvorca iz 12. i 13. stoljeća, koji prethodi vrhuncu moći klana MacDonald. Kompleks se prostirao na oba otoka, povezana nasipom ili mostom.

Na većem otoku nalazila se masivna kamena kula pravokutnog tlocrta, dimenzija otprilike 19x19 metara. Njezina veličina usporediva je s velikim kulama engleskih dvoraca poput onih u Carlisleu i Bamburghu. Takve su građevine u Velikoj Britaniji i Irskoj gradili isključivo veliki anglo-francuski gospodari i kraljevi, što ukazuje na to da je dvorac u Finlagganu bio snažan iskaz bogatstva i političke moći.

Drugi otok sadržavao je dvorišta s kuhinjama, radionicama, kapelom s grobljem i velikom dvoranom za gozbe – elementima koji se obično nalaze samo u kraljevskim rezidencijama. Smatra se da je ovaj stariji dvorac kasnije srušen, bilo zbog neprijateljskog napada ili strukturalne nestabilnosti, prije nego što je na njegovom mjestu izgrađena palača Gospodara Otoka.

Ovi zapanjujući rezultati objavljeni su u knjizi "The Archaeology of Finlaggan, Islay", koju je objavilo Društvo antikvara Škotske. Knjiga je kruna istraživanja koje je vodio dr. David Caldwell u ime Nacionalnih muzeja Škotske, a koje je započelo još 1989. godine. Arheološka iskapanja trajala su do 1998. godine, nakon čega je uslijedila gotovo tri desetljeća duga analiza prikupljenih podataka.

"Obrada svih prikupljenih podataka bila je velik dio mog života još od 1990-ih. Nadam se da nisam pružio samo zanimljiv prikaz, već i temelj za buduća istraživanja", izjavio je dr. Caldwell. Projekt je potvrdio ulogu Finlaggana kao ključnog mjesta od nacionalnog značaja, a u njemu su 1994. sudjelovali i stručnjaci iz jedne poznate arheološke TV serije.

Moć Gospodara Otoka okončana je krajem 15. stoljeća, kada je škotski kralj Jakov IV. poslao vojnu ekspediciju da uništi njihovo sjedište u Finlagganu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: U kojim državama postoji smrtna kazna? Povjesničar: 'Pravda je jako slijepa ako ste jako bogati'