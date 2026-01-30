Ovaj način odmrzavanja ribe je opasan: Česta pogreška može vas ozbiljno ugroziti

Losos se redovito nalazi na vrhu popisa superhrane zbog svojih impresivnih zdravstvenih prednosti. Bogat je omega-tri masnim kiselinama koje potiču zdravlje mozga i srca, no svježi fileti često nisu najpovoljnija opcija. Zbog toga se mnogi okreću smrznutoj ribi, koja je cjenovno pristupačnija i jednako nutritivno vrijedna jer se zamrzava na vrhuncu svježine.

Ipak, koliko god smrznuta riba bila praktična, postoji skrivena opasnost u načinu na koji je većina ljudi odmrzava. Stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da odmrzavanje ribe, posebno lososa, unutar vakuumske ambalaže može dovesti do rijetke, ali po život opasne bolesti. Ovo saznanje, koje je potaknula i nedavna internetska rasprava, mnoge je potrošače ostavilo u šoku jer godinama čine istu pogrešku, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Zašto je odmrzavanje u vakuumu opasno?

Glavni krivac je bakterija Clostridium botulinum, koja prirodno obitava u tlu i vodi. Ova bakterija ima jednu ključnu osobinu: ona je anaerobna, što znači da se razmnožava isključivo u okruženju bez kisika. Upravo takve idealne uvjete stvara vakuumska ambalaža, iz koje je sav zrak izvučen kako bi se produžio rok trajanja proizvoda.

Problem je u tome što Clostridium botulinum stvara izuzetno otporne spore koje mogu preživjeti niske temperature zamrzivača. Kada se riba počne odmrzavati i njezina temperatura poraste iznad 3,3 stupnjeva Celzija te spore se mogu aktivirati. U okruženju bez kisika, one počinju proizvoditi botulinum toksin, jedan od najjačih poznatih prirodnih otrova. Mnogi kućni hladnjaci nisu podešeni na temperaturu nižu od tri stupnja, što stvara rizik čak i tijekom "sigurnog" odmrzavanja u hladnjaku ako je riba ostala u vakuumskoj vrećici.

Razvoj botulizma

Bolest uzrokovana ovim toksinom naziva se botulizam. Riječ je o rijetkoj, ali izuzetno ozbiljnoj paralitičkoj bolesti koja zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju. Simptomi se obično javljaju 12 do 36 sati nakon konzumacije kontaminirane hrane, a uključuju dvoslike, zamućen vid, spuštene kapke, otežano gutanje i govor te progresivnu mišićnu slabost koja može dovesti do zastoja disanja i smrti.

Najpodmukliji dio ove prijetnje jest što riba kontaminirana botulinum toksinom nema neugodan miris niti promijenjen izgled. Bakterije koje inače uzrokuju kvarenje i upozoravaju nas mirisom trebaju kisik za razvoj, kojeg u vakuumskom pakiranju nema. Zbog toga ne postoji nikakav znak upozorenja da nešto nije u redu.

Foto: Shutterstock

Kako pravilno i sigurno odmrznuti ribu?

Srećom, prevencija je iznimno jednostavna. Najvažniji korak koji morate poduzeti jest izvaditi ribu iz vakuumske ambalaže prije odmrzavanja. Dovoljno je samo prerezati vrećicu kako bi kisik ušao unutra i time spriječio stvaranje uvjeta za razvoj opasne bakterije.

Stručnjaci preporučuju dvije sigurne metode odmrzavanja:

U hladnjaku: Izvadite ribu iz vakuumske vrećice, stavite je na tanjur ili u posudu i ostavite u hladnjaku preko noći. Ovo je najsigurnija i najbolja metoda koja čuva teksturu ribe.

Pod hladnom vodom: Ako ste u žurbi, ribu izvađenu iz vakuuma stavite u običnu plastičnu vrećicu koja nije hermetički zatvorena i potopite je u posudu s hladnom vodom. Vodu mijenjajte svakih tridesetak minuta.

Ono što nikada ne biste smjeli raditi jest odmrzavati ribu na sobnoj temperaturi ili pod mlazom tople vode. Takve metode omogućuju prebrz rast bakterija na površini, dok je unutrašnjost još uvijek smrznuta.

Iako mnogi proizvođači na poleđini pakiranja sitnim slovima navode uputu "Izvaditi iz ambalaže prije odmrzavanja", većina potrošača je ne primijeti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra