Svatko ih može slijediti: Pet zlatnih pravila najdugovječnijih ljudi na svijetu

Mnogi ljudi priželjkuju vrlo dug i zdrav život, a neki pri tome idu toliko daleko da poput Bryana Johnsona ulažu milijune u tretmane "biohakiranja". No, putem ka dugovječnosti možete kročiti, a da ne trošite silan novac.

Dovoljno je da u svoju svakodnevicu unesete rutine koje produžuju životni vijek, a koje imaju stogodišnjaci u tzv. plavim zonama koji žive u Okinawi u Japanu, grčkoj Ikariji, talijanskoj Sardiniji, poluotoku Nicoya u Kostariki i Loma Lindi u Kaliforniji. Oni imaju jednostavan način života i prehranu koji svatko može slijediti, piše LADBible.

Pet zlatnih pravila plavih zona

Influencer Kieran Brown nedavno je u videu na Instagramu rekao da je naučio "pet zlatnih pravila" tijekom posjeta Okinawi, mjestu za koje se smatra da u njemu žive jedni od najdugovječnijih ljudi na svijetu.

1. Biljna prehrana

Stanovnici Okinawe ne hrane se rižom i plodovima mora, već se njihova tradicionalna prehrana temelji na slatkom krumpiru, tofuu i morskim algama.

Međutim, to ne znači da su oni vegetarijanci ili vegani. Oni jedu i riblje proizvode te meso poput svinjetine.

2. Koncept 'hara hachi bu'

"Hara hachi bu" se prevodi kao "jedi dok ne budeš 80 posto sit", a to znači da trebate prestati jesti kada ste gotovo siti umjesto da se prejedate.

Zagovornici ove dijete kažu da ona može podržati svjesnu prehranu, poboljšati probavu, pa čak i smanjiti rizik od razvoja određenih kroničnih bolesti. Prema jednoj studiji o stanovnicima Okinawe i zdravstvenim problemima povezanim sa starenjem, "hara hachi bu" možda doprinosi nižim stopama raka, srčanih bolesti i dijabetesa. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja o toj vezi.

3. Krećite se prirodno

Na Okinawi se potiče prirodno kretanje. To podrazumijeva jednostavne vježbe niskog intenziteta poput hodanja, penjanja stepenicama i vrtlarstva. To jednostavno kretanje može biti jednako korisno kao i odlazak u teretanu.

Ovo je svakako nešto što svatko tko radi u uredu može primijeniti u životu.

4. Dugoročna prijateljstva

Na internetskoj stranici o Plavim zonama navodi se da ljudi na Okinawi teže tome da imaju grupe koje se nazivaju "Moai", a sačinjavaju ih prijatelji koji se međusobno podržavaju cijeli život.

Te se grupe često formiraju tijekom djetinjstva, pojedinci unutar njih se međusobno podržavaju, redovito se sastaju kako bi raspravljali o raznim temama.

5. Pronalaženje 'svrhe u životu'

Ljudi na Okinawi imaju "Ikigai", što se može opisati kao imati plan ili svrhu u životu, nešto što vas motivira da ujutro ustanete iz kreveta.

Ovih pet zlatnih pravila koji mogu produžiti životni vijek vrlo su primamljiva i jednostavna, no o njihovoj djelotvornosti se vrše razne studije i istraživanja.

Primjerice, u studiji iz 2024. godine koju je vodio dr. Saul Justin Newman s University Collegea u Londonu, navodi se da administrativne pogreške, pogrešno napisani datumi rođenja i prijevare s mirovinama bacaju sumnju na neke od činjenica o najstarijim ljudima na svijetu.

