Ovih devet svakodnevnih navika ubrzavaju starenje: 'To je najgora noćna mora'

Znakovi starenja poput bora oko očiju ili na čelu, pigmentacije i opuštene koža često mogu biti ubrzani našim životnim navikama koje su toliko ukorijenjene u našem svakodnevnom životu da nismo svjesni štete koju mogu uzrokovati.

"Starenje kože je puno više od same genetike. Stanice kože stalno su izložene vanjskim stresorima poput UV zraka, zagađenja, stresa i plavog svjetla s ekrana. Dodajte tome lošu hidrataciju i nedostatak sna i vaša koža može postati oštećena, što ubrzava starenje", rekao je za Sun Health dr. Brendan Khong, osnivač i medicinski direktor klinike Dr. BK Aesthetics u Londonu.

"Ali postoje i druge male, manje očite stvari koje radimo cijelo vrijeme, a koje mogu izazvati upalu, beživotnost, promjene pigmentacije, pa čak i utjecati na to koliko dobro se koža sama zacjeljuje", istaknuo je.

1. Vrući tuš

Ništa nije bolje od toplog tuša nakon napornog dana. Ali ako je voda prevruća, oštetit će kožu.

"Vruća voda može ukloniti prirodna ulja s kože, narušiti kožnu barijeru i uzrokovati dehidraciju. Kronična dehidracija može dovesti do toga da bore postanu uočljivije", rekao je dr. Khong.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Clinical Medicine testiralo je kako temperatura vode utječe na kožnu barijeru kod 50 zdravih osoba. Znanstvenici su otkrili da je vruća voda uzrokovala najveću štetu jer je povećala gubitak vode iz kože i crvenilo, dok je hladna voda također oslabila barijeru, ali manje ozbiljno.

"Vruća voda može brzo ispariti s kože, povećavajući transepidermalni gubitak vode (TEWL), uzrokujući dehidraciju, zatezanje i beživotnost, što može pogoršati starenje kože. Vrlo vruća voda, također, može proširiti krvne žile, što izaziva upalu, tj. 'inflamegeeing'. Kronična upala može ubrzati razgradnju dva esencijalna proteina u koži, kolagena i elastina, a to uzrokuje opuštanje i bore". objasnio je dr. Khong.

Ako patite od kroničnog upalnog stanja kože, poput rozaceje, melazme, ekcema ili psorijaze, vruća voda može to pogoršati.

"Savjetujem klijentima da ne peru lice vrućom vodom pod tušem. Umjesto toga, trebali bi prati lice iznad umivaonika mlakom vodom. Također, kažem klijentima da stoje pod tušem s podignutom bradom kako vruća voda ne bi dodirivala lice", rekao je stručnjak.

Smanjite temperaturu vode pod tušem i koristiti mlaku vodu. Ohladite kožu nakon tuširanja dok je još vlažna kako biste zadržali vodu i ostali hidrirani.

2. Žvakaća guma

Možda ćete morati pronaći novi način osvježavanja daha jer vas stalno žvakanje žvakaće gume može učiniti starijima.

Dr. Khong je rekao da žvakanje steže mišiće maseter i orbicularis oris te tako uzrokuje njihovo povećanje, što vam može proširi donji dio lica.

"To se često doživljava kao starenje, u usporedbi s više V-oblikovanim, suženim konturama lica, što je češće kod mlađih lica. Osim toga, ponovljena kontrakcija orbicularis oris (mišića koji okružuje usne) može dovesti do razvoja bora. S vremenom one mogu postati trajnije", objasnio je dr. Khong.

3. Nenošenje sunčanih naočala

Sunčane naočale nisu samo modni dodatak, već su i jedan od najfunkcionalnijih alata protiv starenja.

"Opetovano žmirkanje na jakom svjetlu urezuje linije oko očiju, to nazivamo dinamičkim borama. S vremenom se talože u statičke bore koje je puno teže tretirati", rekla je dr. Megan Franklin iz estetske klinike CultSkin.

Prevencija je snažnija od korekcije, stoga odaberite sunčane naočale koje nude 100-postotnu zaštitu od UVA i UVB zraka.

4. Preskakanje SPF-a (zaštitnog faktora) po zimi

Možda je listopad, ali nemojte još spremati kreme za sunčanje. SPF je važan dio rutine njege kože, čak i zimi. Ne samo da štiti od raka kože, istraživanje objavljeno u časopisu Molecules otkrilo je da UV zračenje može biti uzrok do 80 posto vidljivog starenja.

"UVA zrake su prisutne 365 dana u godini, čak i kroz staklo i oblake. Preskakanje SPF-a je kao preskakanje pranja zubi: možda danas ne vidite štetu, ali ona se svakim danom pogoršava", upozorila je dr. Franklin.

Ona preporučuje nanošenje kreme za lice i vrat u količini od otprilike dva prsta svako jutro tijekom godine.

5. Konzumiranje pogrešnih grickalica

Ne možete reći "ne" gaziranom piću i čokoladici? To možda ne čini uslugu vašoj koži.

"Hrana bogata šećerom može doprinijeti procesu koji se naziva glikacija, gdje se višak šećera u krvotoku veže za proteine ​​poput kolagena i elastina. Ovi proteini pomažu u održavanju kože čvrstom i elastičnom, pa njihovo oštećenje može ubrzati pojavu sitnih bora i opuštanja", objasnio je nutricionist Rob Hobson.

Iako poneka poslastica povremeno neće uzrokovati štetu, redoviti, visoki unos može doprinijeti bržem starenju kože tijekom mjeseci, pa čak i godina. Neke limenke gaziranih pića sadrže do 40 grama šećera!

Gazirana pića su posebno problematična jer se šećer u tekućem obliku vrlo brzo apsorbira, što uzrokuje nagle skokove glukoze u krvi.

"Ponovljeni skokovi poput ovog mogu potaknuti upalu i oksidativni stres, procese za koje se zna da ubrzavaju razgradnju kolagena i starenje kože", rekao je Hobson.

"Smanjenje unosa slatkih pića i grickalica samo je jedan korak koji možete poduzeti. Zamjena za vodu, biljne čajeve ili grickalice bogate hranjivim tvarima poput orašastih plodova i bobičastog voća može pomoći u zaštiti vaše kože", istaknuo je.

Ne morate naglo odustati, ali postupno smanjenje količine koju jedete napravit će veliku razliku.

6. Spavanje sa šminkom

Bez obzira na to jeste li imali dug dan na poslu ili dugu noć, može biti primamljivo preskočiti skidanje šminke i otići u krevet s njom na licu. No, to je najgora noćna mora vaše kože.

"Ostavljanje šminke preko noći jedan je od najbržih puteva do preranog starenja. Vrijeme 'oporavka' kože noću je kada vaša koža zacjeljuje i obnavlja se", rekla je dr. Franklin.

"Šminka djeluje poput fizičke barijere, začepljuje pore i zadržava onečišćujuće tvari koje stvaraju oksidativni stres. S vremenom to slabi kolagen i ostavlja kožu beživotnijom i starijom prije vremena. Preporučujem dvostruko čišćenje: počnite s uljem ili balzamom kako biste otopili šminku i SPF, a zatim nanesite nježno sredstvo za čišćenje na bazi vode. To osigurava da je koža čista i zaštićena. Nastavite s ostalim proizvodima za njegu kože prije spavanja", savjetovala je stručnjakinja.

7. Pregledavanje sadržaja na mobitelu u krevetu

Sljedeći put kada ležite u krevetu i pregledavate svoj Instagram feed, razmislite o svom licu. Naime, plava svjetlost, koja je poznata i kao visokoenergetsko vidljivo svjetlo (HEV), koju emitira zaslon vašeg mobitela, mogla bi doprinijeti starenju kože.

Dr. Khong kaže da plava svjetlost može uzrokovati oksidativni stres, proces u kojem se štetni slobodni radikali nakupljaju u tijelu brže nego što ih antioksidansi mogu neutralizirati, što dovodi do oštećenja stanica i starenja.

"Plava svjetlost također može uzrokovati razgradnju kolagena i elastina te pigmentaciju", dodao je.

Iako plava svjetlost uzrokuje manje štete od UV svjetla sa sunca, obično smo izloženi plavom svjetlu dulje vrijeme. Osim toga, vaše kasnonoćno pregledavanje sadržaja na mobitelu moglo bi uzrokovati da žmirite i uništavate san, što će vas samo dodatno postarati!

8. Pijenje kroz slamku

Možda vas održava hidriranima (što je ključno za mladolik izgled), ali pijenje kroz slamku moglo bi vas postarati.

"Kada pijemo kroz slamku, skupljamo usne što uzrokuje kontrakciju mišića orbicularis oris (kružnih mišića oko usta). To može stvoriti bore i nabore. Ponavljana kontrakcija ovih mišića može uzrokovati razvoj okomitih bora, koje su često su poznate kao 'pušačke bore'", rekao je dr. Khong.

9. Spavanje na boku

Dobar noćni san jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za mladolik izgled, ali položaj spavanje je važan.

"Spavanje na boku ili trbuhu može uzrokovati bore od spavanja, koje mogu postati trajnije s ponovljenim radnjama. Kada vam je lice pritisnuto uz jastuk, koža će se naborati i stisnuti, što može uzrokovati vertikalne ili dijagonalne bore na obrazima, oko usta i prsima", objasnio dr. Khong.

"S vremenom, količina kolagena i elastina opada, a te se linije urežu u kožu i na kraju postaju trajne. Zlatni standard položaja za spavanje protiv starenja je ležanje na leđima. To će izbjeći kompresiju, povlačenje ili pritiskanje kože lica", dodao je.

Ako je spavanje na boku jedini način da se dobro naspavate, investirajte u jastuk od memorijske pjene ili protiv bora, što će pomoći u smanjenju pritiska na lice.

"Također uživam u korištenju svilene ili vrlo guste jastučnice od egipatskog pamuka kako bih smanjio povlačenje ili hvatanje kože", istaknuo je dr. Khong.

