Najzdraviji obrok na svijetu za dugovječnost ima samo četiri sastojka: 'Ludo je ukusno'

Svjetski poznati stručnjak za dugovječnost otkrio je iznenađujuće jednostavan obrok za koji vjeruje da vam može pomoći da doživite stotu, a sastoji se od samo četiri skromne namirnice.

Dan Buettner, koji je desetljećima proučavao najdugovječnije populacije na svijetu, podijelio je recept sa svojih 817.000 pratitelja na Instagramu, nazivajući ga jednim od "najzdravijih obroka na planetu". Njegova se filozofija temelji na prehrambenim navikama takozvanih plavih zona, regija u kojima ljudi redovito žive dulje od stotinu godina.

Recept za dugovječnost od samo četiri sastojka

"Jedan od najzdravijih obroka na planetu ima četiri sastojka", rekao je Buettner. "Crni grah, avokado, batat i riža. Ovako se najdugovječniji ljudi na svijetu hrane svaki dan", nastavio je, ukazujući na prehrambene navike plavih zona. U videu koji prati objavu, Buettner je detaljno objasnio kako priprema jelo, opisujući ga kao jednostavno i "nevjerojatno ukusno".

"Moj omiljeni recept iz plavih zona... Ispečem batat. Skuham rižu, dinstam grah, narežem avokado. Sve to pomiješam, a ako se osjećam ludo, dodam malo ljutog umaka. Tu imate sve sastojke za dugovječnost i kombinaciju koja je ludo ukusna", pojasnio je.

Ovaj jednostavan obrok odražava temeljna načela koja Buettner dugo zagovara kroz svoja istraživanja, a koja se vrte oko prehrane pretežno temeljene na cjelovitim, neprerađenim biljnim namirnicama, piše Daily Mail.

Filozofija plavih zona u jednom tanjuru

To je filozofija koju Buettner ne samo da proučava, već i živi. Ovaj 65-godišnjak je ranije otkrio kako ga je vlastiti liječnik opisao kao "najzdravijeg pacijenta" u svojoj praksi, pripisujući taj rezultat svojim svakodnevnim prehrambenim navikama. Dok se wellness trendovi često usredotočuju na skupe dodatke prehrani ili dijete s visokim udjelom proteina, Buettner inzistira na tome da je dugovječnost daleko manje komplicirana i znatno pristupačnija.

Više je puta isticao tradicionalna jela koja se jedu u plavim zonama, uključujući poznatu sardinijsku minestrone juhu, kao pravu tajnu dugog života. Ta juha, puna graha, povrća i žitarica, generacijama se svakodnevno jede u dijelovima Italije gdje ljudi dosljedno doživljavaju troznamenkaste rođendane.

"Svaki dan započinjem sardinijskom minestrone juhom", podijelio je ranije, objašnjavajući da jelo pruža dugotrajnu energiju, vlakna i esencijalne nutrijente.

Njegovo najnovije jelo s četiri sastojka slijedi isti obrazac. Grah osigurava biljne proteine i vlakna, dok batat nudi ugljikohidrate koji se sporo otpuštaju i antioksidanse. Istraživanja su pokazala da kombinacija graha i cjelovitih žitarica, poput riže, stvara cjeloviti protein, osiguravajući sve esencijalne aminokiseline potrebne tijelu.

Prehrana je samo jedan dio slagalice dugovječnosti

Avokado dodaje zdrave masti, a smeđa riža zaokružuje obrok cjelovitom energijom. Prema Buettnerovom opsežnom istraživanju plavih zona, ova kombinacija mahunarki, povrća i nerafiniranih ugljikohidrata snažno je povezana s nižim stopama kroničnih bolesti, smanjenom upalom i dužim životnim vijekom.

Ipak, prehrana je samo jedan dio slagalice. Unatoč strogom pristupu hrani, Buettner je rekao da jednako visoko vrednuje povezanost s drugima, otkrivajući da često večera vani kako bi održao čvrste društvene veze.

"Uglavnom se hranim cjelovitom, biljnom prehranom, ali također znam da je društvena povezanost dio skupa čimbenika koji vode do stote godine", rekao je.

Obožavatelji su prihvatili njegov osvježavajuće realan pogled, a mnogi hvale ideju da se dugovječnost gradi na dosljednosti, a ne na ekstremima. Jedan je pratitelj komentirao: "Sviđa mi se što ste rekli da je važno biti dio društvenog aspekta objedovanja", dok su drugi priznali da može biti "vrlo teško" držati se isključivo biljnih opcija ovisno o tome gdje žive.

Za Buettnera, međutim, formula ostaje jednostavna: prava hrana, koja se redovito jede i dijeli s drugima. "Hranim se zdravo, ostajem povezan, osjećam se prilično dobro", zaključio je. Sudeći prema globalnoj fascinaciji plavim zonama i jednostavnosti njegovog najnovijeg obroka, to je recept koji su milijuni više nego voljni isprobati.

