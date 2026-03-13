Popularan dodatak prehrani povezan je s kraćim životnim vijekom muškaraca

Nedavna studija objavljena u časopisu Aging-US istražila je kako dvije uobičajene aminokiseline mogu utjecati na duljinu ljudskog života. Rad pod naslovom "Uloga fenilalanina i tirozina u dugovječnosti: kohortna studija i studija Mendelove randomizacije" ispitao je jesu li razine ovih nutrijenata u krvi povezane sa životnim vijekom.

Istraživački tim, koji su predvodili Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang i Kaixiong Ye sa Sveučilišta u Hong Kongu i Sveučilišta u Georgiji, fokusirao se na fenilalanin i tirozin. Njihovi nalazi ukazuju na to da su više razine tirozina povezane s kraćim očekivanim životnim vijekom kod muškaraca, što otvara mogućnost da strategije za dugovječnost možda trebaju varirati ovisno o spolu.

Fenilalanin i tirozin su aminokiseline koje igraju važnu ulogu u metabolizmu i moždanoj aktivnosti. Prirodno su prisutne u hrani bogatoj proteinima, a prodaju se i kao dodaci prehrani. Unatoč njihovoj širokoj upotrebi, znanstvenici još uvijek ne razumiju u potpunosti kako ovi spojevi mogu utjecati na proces starenja tijekom vremena.

Tirozin je posebno značajan jer pomaže u proizvodnji neurotransmitera poput dopamina, koji utječu na raspoloženje, motivaciju i kognitivne performanse. Zbog svoje uloge u kemiji mozga, tirozin je privukao sve veći interes u istraživanju starenja.

Fenilalanin nije pokazao povezanost sa životnim vijekom

Kako bi istražili potencijalne veze s dugovječnošću, istraživači su analizirali zdravstvene i genetske podatke više od 270.000 sudionika u britanskoj biobanci. Koristili su i podatke promatranja i genetske tehnike kako bi procijenili jesu li razine fenilalanina i tirozina u krvi povezane s ukupnom smrtnošću i predviđenim životnim vijekom.

Ispočetka se činilo da su obje aminokiseline povezane s većim rizikom od smrti. Međutim, dublja analiza pokazala je da samo tirozin ima dosljednu i potencijalno uzročnu poveznicu sa skraćenim očekivanim životnim vijekom kod muškaraca. Genetsko modeliranje sugerira da bi muškarci s povišenom razinom tirozina u prosjeku mogli živjeti gotovo godinu dana kraće. Kod žena nije pronađena značajna povezanost.

Ova povezanost zadržala se čak i nakon uzimanja u obzir drugih povezanih čimbenika, uključujući fenilalanin. To osnažuje mogućnost da tirozin sam po sebi može neovisno utjecati na starenje. Istraživači su također primijetili da muškarci općenito imaju više razine tirozina od žena, što bi moglo djelomično objasniti dugogodišnju razliku u duljini životnog vijeka između spolova.

"Fenilalanin nije pokazao povezanost sa životnim vijekom ni kod muškaraca ni kod žena nakon kontrole tirozina", istaknuli su istraživači.

Dugoročni utjecaj tirozina na životni vijek

Znanstvenici još uvijek rade na tome da shvate zašto bi tirozin mogao utjecati na životni vijek muškaraca. Jedna mogućnost uključuje inzulinsku rezistenciju, stanje povezano s mnogim bolestima povezanim sa starenjem.

Tirozin je također uključen u proizvodnju neurotransmitera povezanih sa stresom, koji mogu različito utjecati na metaboličke i hormonalne putove kod muškaraca i žena. Varijacije u hormonskoj signalizaciji mogle bi pomoći u objašnjavanju zašto se učinak pojavljuje samo kod muškaraca, piše Science Daily.

Tirozin se često prodaje kao dodatak prehrani za poboljšanje fokusa i mentalnih performansi. Iako ova studija nije izravno testirala dodatke tirozina, nalazi postavljaju pitanja o njegovom dugoročnom utjecaju na zdravlje i životni vijek.

Istraživači sugeriraju da bi osobe s visokom razinom tirozina mogle imati koristi od prilagodbe prehrane. Pristupi poput umjerenog ukupnog unosa proteina mogli bi potencijalno sniziti razinu tirozina i podržati zdravije starenje.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi rezultati i utvrdilo mogu li promjene u prehrani ili načinu života sigurno smanjiti razinu tirozina i potaknuti dulji život.

