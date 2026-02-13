Pripazite s dodacima prehrani: Ova tri suplementa mogu izazvati velike probleme

Osjećate li se napuhnuto i imate problema s probavom? Iako zatvor mogu uzrokovati brojne namirnice i određena zdravstvena stanja, krivci se ponekad kriju i u dodacima prehrani koje svakodnevno uzimate. Vrijedi provjeriti vitamine koje redovito pijete kako biste vidjeli jesu li oni možda uzrok vaših probavnih smetnji.

Baš kao i lijekovi, vitamini i suplementi mogu imati nuspojave, poput rijetkog ili bolnog pražnjenja crijeva te promjena u probavnim navikama. Posebno je poznato da uobičajeni suplementi poput željeza, kalcija i vitamina D mogu uzrokovati zastoje u probavnom sustavu.

Dodaci prehrani koji usporavaju probavu

Iako su korisni za opće zdravlje, neki od najčešće korištenih suplemenata mogu imati neugodnu nuspojavu i poremetiti redovito pražnjenje crijeva. U nastavku donosimo na koja tri suplementa trebate obratiti posebnu pozornost.

Željezo

Iako se suplementi željeza uglavnom uzimaju za liječenje anemije ili nedostatka željeza, kao neugodnu nuspojavu mogu izazvati i gastrointestinalne smetnje. Ženama posebno često nedostaje željeza, a procjenjuje se da se s tim problemom zbog menstrualnog ciklusa suočava oko dvadeset posto žena diljem svijeta. Zatvor uzrokovan suplementom željeza može se ublažiti uzimanjem tablete uz obrok ili u manjim dozama tijekom dana. Ovaj važan nutrijent također se može pronaći u hrani poput ribe, crvenog mesa, mahunarki i lisnatog zelenog povrća kao što je špinat.

Kalcij

Iako je kalcij neophodan za razvoj snažnih kostiju i smanjenje rizika od srčanih bolesti, on također može zaustaviti probavni protok. Ovaj suplement, posebno u obliku kalcijevog karbonata, usporava kretanje hrane kroz crijeva. Također može utjecati na količinu tekućine koja se izlučuje u crijeva, čineći stolicu tvrđom i težom za prolazak. Kako biste ublažili te učinke, važno je piti dovoljno vode i jesti dovoljno vlakana ako redovito uzimate kalcij.

Vitamin D

Ako vam nedostaje kalcija, velika je vjerojatnost da uzimate i vitamin D, što može stvoriti začarani krug zatvora. Kada se ovaj vitamin dosljedno uzima u visokim dozama, pomaže povećati apsorpciju kalcija u tijelu, što posljedično dovodi do probavnih problema. Međutim, manje je vjerojatno da će uzimanje manje od deset tisuća internacionalnih jedinica (IU) dnevno uzrokovati probleme s probavom, piše New York Post.

Stoga, ako patite od zatvora i redovito uzimate neki od navedenih dodataka prehrani, razmislite o prilagodbi doze ili se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Uravnotežena prehrana i dovoljan unos tekućine ostaju ključni za održavanje zdrave i redovite probave.

