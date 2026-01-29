Je li crno vino zaslužno za dugovječnost? Istraživanja pokazuju jednu stvar

Upozorenja o alkoholu čine se beskrajnima: može povećati rizik od demencije, može izazvati rak, može vas ubiti.

Ali ako je sve to istina, zašto toliko stogodišnjaka iz tzv. "Plavih zona" pije crno vino? Zašto Američko udruženje za srce kaže da mala količina može smanjiti rizik od srčanog udara? I ako je alkohol doista toliko loš, zašto se čini da su istraživanja proturječna?

Stručnjaci su objasnili što treba znati o crnom vinu, i alkoholu općenito, te njegovom utjecaju na životni vijek.

Zašto povezujemo crno vino s dugovječnošću?

U popularnom dokumentarcu “Live To 100”, istraživač dugovječnosti Dan Buettner prikazao je navike i okruženje stogodišnjaka koji žive u tzv. "Plavim zonama". To su mjesta gdje ljudi obično žive dulje nego u ostatku svijeta. U dvije od tih zajednica, Sardiniji u Italiji i Ikarii u Grčkoj, ispijanje crnog vina važan je dnevni ritual.

"Većina ljudi u mediteranskim Plavim zonama, koji žive i do deset godina duže nego Amerikanci, pije čašu ili dvije lokalnog crnog vina dnevno, obično uz obrok, u društvu obitelji i prijatelja. Ne znamo žive li dulje zbog vina, druženja ili kombinacije oba", rekao je Buettner u e-mailu za HuffPost.

Iako ova populacija obično pije vino dok jede i druži se, slijede i druge zdrave navike. Njihova prehrana bogata je voćem i povrćem, bliski su s obitelji i prijateljima, te redovito vježbaju. Moguće je da ove druge prakse nadmašuju umjerene užitke u alkoholu.

"Još uvijek nije jasno može li pijenje biti dio zdravog životnog stila", rekla je dr. Mariann Piano, profesorica emeritus sestrinstva na Sveučilištu Vanderbilt. "Jasno je da prekomjerno pijenje, a to uključuje više od dvije čaše dnevno, povezano je s brojnim nepovoljnim kardiovaskularnim učincima. Mislim da se kontroverza više odnosi na male do umjerene količine."

Evo u čemu je kontroverza

Istraživanja jasno pokazuju da prekomjerna konzumacija alkohola i pijanstvo mogu dovesti do zdravstvenih problema, no učinak manjih količina je složeniji.

Istraživanja su pokazala da lagani konzumenti alkohola mogu imati nižu smrtnost od onih koji uopće ne piju i od onih koji piju previše. Neki istraživači osporavaju ovo otkriće, ali dr. Eric Rimm, profesor epidemiologije i nutricionizma na Harvard T.H. Chan School of Public Health, pripisuje ga smanjenom riziku od kardiovaskularnih bolesti.

"Čini se da ljudi koji piju pola do jedne čaše dnevno, što znači tri do sedam pića tjedno, žive najdulje", rekao je Rimm. "Većina toga objašnjava se činjenicom da imaju nižu učestalost srčanih udara, a srčani udari uzrokuju smrt."

Zapravo, srčane bolesti su vodeći uzrok smrti u razvijenom svijetu.

U lipnju je Američko udruženje za srce objavilo da male količine alkohola mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, povisiti dobar kolesterol, razrijediti krv i sniziti tlak. Ipak, učinak nije jedinstven za crno vino, a ulogu polifenola ili antioksidansa u vinu znanost još nije dokazala.

Vaše srce nije jedino područje na koje treba obratiti pažnju kad je riječ o reakciji tijela na alkohol. Male količine mogu također smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

"Umjereni unos alkohola, pet do deset unci dnevno, pokazao je potencijalno smanjenje rizika od razvoja dijabetesa tipa 2. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da su pacijenti čak gubili nekoliko kilograma tijekom vremena. Čak i kod naših dijabetičkih pacijenata vidimo poboljšanja razine šećera u krvi pri umjerenoj konzumaciji alkohola, posebno crnog vina", rekao je dr. Steven Zygmont, endokrinolog za dijabetes i metabolizam u Crouse Health.

Ne postoji sigurna količina alkohola

Moguće je da polifenoli čine da crno vino ima nešto bolji učinak od drugih pića, ili je to rezultat načina na koji ljudi obično konzumiraju crno vino. Zdravstveni stručnjaci imaju velike nedoumice oko prenošenja ovih nalaza, jer ih je lako pogrešno shvatiti.

"To je zaista osjetljiva poruka za javno zdravstvo zbog svih opasnosti alkohola", rekao je Rimm. "Ovo nije kao kod drugih stvari u javnom zdravstvu, jer ako ljudima kažete: ‘trebali biste jesti više voća i povrća,’ vjerojatno neće pretjerano jesti voće i povrće petkom i subotom. Ali kod alkohola je problem što je obrazac konzumacije vjerojatno jednako važan kao i količina", dodao je Rimm.

S obzirom na ovisničku prirodu alkohola, jedna čaša vina lako može postati dvije ili više. To je tanka granica: piti malo nosi mali rizik, ali povećanje količine može dramatično povećati rizik.

Osim toga, bez obzira na druge zdravstvene posljedice, alkohol, uključujući vino, poznati je karcinogen. Dakle, dok srčane bolesti i dalje ostaju vodeći uzrok smrti, rak je odmah iza njih na drugom mjestu. Kada je riječ o riziku od raka, ne postoji sigurna količina alkohola.

"Rizici povezani s rakom ne smiju se zanemariti i trebaju se razmatrati individualno", rekla je Piano. "Savjet koji nekad dajemo ljudima je: ‘Ako imate zaista jaku obiteljsku povijest raka, možda biste trebali piti manje ili uopće ne piti alkohol. Svatko može odlučiti ne piti ništa, međutim, postoji mnogo životnih navika kojima možemo smanjiti rizik od kroničnih bolesti.’"

Kako donositi informirane odluke

Dakle, kako vino zapravo stoji u slici dugovječnosti? Držeći se znanstvenih činjenica i promatrajući Plave zone Sardinije i Ikaria, vidimo tradiciju pijenja vina uz obroke kao dio cjelokupnog zdravog životnog stila. Vino se obično dijeli u društvenim situacijama uz hranu, što može ograničiti količinu i usporiti tempo, olakšavajući tijelu metaboliziranje toksina.

"Mislim da je crno vino više povezano s drugim pozitivnim prehrambenim i tjelesnim navikama", rekla je Piano, upućujući na studiju koja je pronašla malu zaštitnu povezanost između preferencije vina i konzumacije alkohola uz obroke. To bi moglo biti posljedica sporijeg upijanja alkohola, a možda također odražava životne izbore ljudi koji preferiraju crno vino kao svoje piće.

"Trenutno postoji previše nepoznanica, osim što je jasno da prekomjerno pijenje (a to uključuje više od dvije čaše dnevno) povezano s mnogim nepovoljnim kardiovaskularnim učincima", rekla je Piano.

Čak i ako vino ima zaštitni učinak, on je ograničen: oni koji piju umjereno mogu imati manji rizik od srčanih bolesti, kognitivnog propadanja i dijabetesa, dok oni koji piju prekomjerno imaju znatno veći rizik od srčanog udara, moždanog udara, demencije i dijabetesa tipa 2.

Godine 2023., Kanadski centar za uporabu i ovisnosti o supstancama (Canadian Centre on Substance Use and Addiction) pokušao je organizirati ovaj rizik u grafikone kako bi ljudima pomogao razumjeti cijeli spektar, što možete vidjeti OVDJE.

"Upotreba alkohola ne može se rješavati općom izjavom, što znam da javnost želi čuti", rekla je Piano. "Ipak, s gledišta javnog zdravstva, važno je istaknuti rizik od raka i kroničnih bolesti, pri čemu je veća konzumacija povezana s većom štetom. Budite namjerniji i svjesniji onoga što pijete. Ljudi trebaju razumjeti svoj rizik, a potom je odluka na njima."

Dakle, ako ćete piti, je li crno vino najbolji izbor? Moguće je da vino ima malu prednost nad drugim vrstama alkohola zbog svog sastava, ali njegova glavna prednost vjerojatno leži u tradicijama koje ga prate. Iako ne postoji konačan odgovor, jedno je jasno: ako ćete uživati u crnom vinu, držite se malih količina, jer se zdrava hrana i dobro društvo čine daleko važnijima za dugovječnost nego samo vino.

