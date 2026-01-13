Ne znate je li vam se otvorena boca vina pokvarila?! Stručnjakinja: 'Ovo je ključan korak'

Nedovršena boca vina nakon proslave ili večere čest je povod za pitanje o njezinoj daljnjoj upotrebljivosti. Iako konzumacija takvog vina u pravilu ne predstavlja rizik za zdravlje, njegova se organoleptička svojstva s vremenom znatno mijenjaju.

Nakon otvaranja, vino gubi izvornu svježinu, arome postaju manje izražene, a okus gubi na intenzitetu. U krajnjem slučaju, može doći do razvoja octene kiseline, što vinu daje neugodan, kiselkast okus i čini ga neprikladnim za daljnju konzumaciju, piše New York Post.

Foto: Freepik

Uzroci degradacije kvalitete otvorenog vina

Primarni uzrok promjena u kvaliteti vina nakon otvaranja jest njegova izloženost vanjskim čimbenicima. Otvaranjem boce vino dolazi u doticaj s kisikom, toplinom, svjetlošću te mikroorganizmima poput kvasaca i bakterija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stručnjakinja za vina Dana Sacco objašnjava kako navedeni čimbenici pokreću kemijske reakcije koje narušavaju organoleptička svojstva vina. Stoga je pravilno skladištenje otvorene boce od presudne važnosti, pri čemu je ključan korak čuvanje u hladnjaku. "Pohrana vina na nižim temperaturama usporava kemijske procese i time produljuje njegovu svježinu", naglasila je Sacco.

Postojanost pojedinih vrsta vina nakon otvaranja

Razdoblje tijekom kojeg otvoreno vino zadržava svoja svojstva uvelike ovisi o njegovoj vrsti. Poznavanje karakteristika pojedinih vina ključno je za očuvanje njihove kvalitete.

Pjenušava vina, zbog gubitka karbonizacije, imaju najkraću postojanost te se preporučuje njihova konzumacija unutar jednog do dva dana. Lagana bijela vina i rosé, uz uvjet pravilnog zatvaranja i čuvanja u hladnjaku, mogu zadržati svježinu četiri do pet dana. Puna bijela vina, kao što je Chardonnay, te crna vina pokazuju sličnu trajnost, s preporukom konzumacije unutar tri do pet dana. Najveću postojanost imaju pojačana vina, poput porta, koja mogu očuvati kvalitetu i do tri tjedna nakon otvaranja.

Foto: Shutterstock

Metode očuvanja svježine

Iako se kisik smatra primarnim uzročnikom degradacije otvorenog vina, kratkotrajna i kontrolirana izloženost zraku u određenim slučajevima može poboljšati njegov okus. Taj proces, poznat kao aeracija, osobito je koristan za puna crna vina.

"Prozračivanjem se omekšavaju tanini, oslobađaju kompleksne arome te se unapređuje cjelokupni doživljaj degustacije", objašnjava Sacco.

Za optimalno očuvanje vina nakon otvaranja, Sacco preporučuje upotrebu vakuumskih čepova s pumpom. Taj pribor omogućuje uklanjanje zraka iz boce, čime se smanjuje prisutnost kisika i znatno usporava proces oksidacije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine