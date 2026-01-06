Kurkumu treba koristiti mudro i s oprezom: Važno je znati kako je pravilno upotrijebiti

Kurkuma se često spominje uz češnjak ili đumbir i to s dobrim razlogom. Baš poput njih, ona spaja svijet hrane i medicine te se jednako često može pronaći na policama sa zdravom hranom kao i u kuhinjskom ormariću sa začinima.

Ovaj "zlatni začin" koristi se kao hrana i lijek već četiri tisuće godina, no unatoč brojnim dobrobitima, važno je znati kako ga pravilno koristiti i tko bi ga trebao izbjegavati.

Najraniji zapisi o kurkumi stari su više od četiri tisuće godina, a pronađeni su u drevnim indijskim tekstovima koji otkrivaju da se korijen biljke koristio kao začin u kuhanju, ali je imao i vjerski značaj.

Jednako dugo ključan je sastojak u ajurvedskoj medicini, koja vjeruje da se zdravlje i dugovječnost mogu postići uravnoteženjem tijela, uma i duha pomoću bilja i joge, te u tradicionalnoj kineskoj medicini. Tradicionalno se koristila za borbu protiv niza zdravstvenih tegoba povezanih sa zdravljem kostiju i zglobova, probavnim smetnjama i kožnim problemima.

Što kurkumu čini tako ljekovitom?

Znanstvene studije potvrdile su ono što tradicionalna medicina odavno zna: aktivni sastojak kurkume, kurkumin, zaista ima blagotvoran učinak na naše zdravlje. Taj spoj daje kurkumi njezinu živopisnu narančastu boju, a ujedno je i ono što je čini tako dobrom za nas. Kurkumin djeluje protuupalno i bogat je antioksidansima, molekulama koje se vežu za štetne slobodne radikale u našem tijelu, a koji se povezuju s brojnim bolestima, od demencije do preranog starenja.

"Kurkuma se često koristi u medicini diljem različitih kultura zbog svojih protuupalnih svojstava i sposobnosti da potakne želudac na proizvodnju veće količine želučane kiseline za potporu probavi", pojašnjava nutricionist Ed Tooley za Daily Mail.

"Veliki mit koji često vidim u svijetu nutricionizma, posebno s kurkumom, jest da je aktivni sastojak kurkumin sve što nam treba. No, korijen kurkume posjeduje više korisnih svojstava od samog kurkumina. Na primjer, sadrži i neka eterična ulja, turmerone, koja imaju nekoliko korisnih svojstava, poput smanjenja upale i oksidativnog stresa, kao i zaštite naših živčanih stanica", dodaje Tooley.

Kako najbolje iskoristiti dobrobiti kurkume?

Zahvaljujući modernim metodama i kulinarskoj kreativnosti, danas je lakše nego ikad iskoristiti blagodati kurkume. Nije samo osnovni sastojak u nizu curryja, već je popularan element u biljnim čajevima, redovit sastojak u sokovima punim vitamina, a ostavila je trag i u popularnim kafićima gdje se dodaje u latte.

Tradicionalni indijski recept, haldi doodh, nazvan "zlatno mlijeko", također je postao popularan na Zapadu, a priprema se tako da se mljevena kurkuma kuha s mlijekom i drugim začinima, uključujući crni papar.

Ključni faktor, bilo da unosite kurkumu prehranom ili kao dodatak, jest njezina bioraspoloživost, odnosno udio aktivnog spoja koji tijelo može iskoristiti nakon probave. Bioraspoloživost kurkumina sama po sebi je prilično slaba.

Međutim, značajno se poboljšava kada se kombinira s piperinom, prirodnim spojem iz crnog papra, za koji je znanstveno dokazano da povećava apsorpciju i do dvije tisuće posto. Zbog toga se često preporučuje konzumacija kurkume uz prstohvat crnog papra.

Ako kuhate sa sirovom kurkumom, pazite da je ne pečete na visokoj temperaturi ili prekuhate. Obje metode mogu smanjiti antioksidativnu moć korijena i ukloniti neka od njegovih ljekovitih eteričnih ulja.

Moguće opasnosti kurkume

Liječnici upozoravaju da uzimanje izrazito jakih dodataka prehrani s kurkumom može uzrokovati oštećenje jetre jer može potaknuti imunološku reakciju u organu. Jedna studija iz 2022. godine otkrila je da se broj ljudi koji su pretrpjeli zatajenje jetre zbog dodataka prehrani povećao osam puta između 1995. i 2020. godine.

Postoje i blaži znakovi da ste pretjerali s unosom kurkume. "Uzimanje previše kurkume najvjerojatnije će uzrokovati mučninu i želučane tegobe zbog stimulacije proizvodnje želučane kiseline. Većina nuspojava posljedica je nepravilnog doziranja dodataka prehrani", kaže Tooley.

Tko bi trebao izbjegavati kurkumu?

Prije nego što dodate bilo koji oblik dodatka prehrani u svoju rutinu, preporučuje se razgovor s liječnikom, a to posebno vrijedi za kurkumu. Ona može imati učinak razrjeđivanja krvi, zbog čega može doći do interakcije s nekim lijekovima, poput antikoagulansa i antiagregacijskih lijekova. Također se ne preporučuje uzimanje dodataka kurkume prije operativnih zahvata.

Budući da može sniziti razinu šećera u krvi, osobe s dijabetesom ili oni koji uzimaju lijekove za tu bolest trebaju pažljivo pratiti svoje razine. Ne preporučuje se ni osobama sa žučnim kamencima, opstrukcijom žučnih vodova ili bolestima jetre, a trudnicama i dojiljama također se savjetuje da je ne uzimaju u obliku dodataka.

Zaključno, kurkuma je moćan začin s dokazanim zdravstvenim prednostima, ali treba je koristiti mudro i s oprezom. Uključivanje u prehranu u umjerenim količinama općenito je sigurno, no s dodacima prehrani potreban je dodatan oprez i obavezna konzultacija s liječnikom.

