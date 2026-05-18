Postavili smo Zlatku Daliću pitanje koje zanima čitavu naciju: 'Evo zašto ga nisam zvao'

Zlatko Dalić u 13 sati na konferenciji za medije predstavio je širi popis igrača na koje računa za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja. Prijenos konferencije i video i tekstualni mogli ste pratiti putem portala Net.hr.

Riječ je o proširenom, a ne konačnom popisu, budući da se on može mijenjati sve do 1. lipnja. Ipak, izbornik je danas objavio listu od 26 igrača uz nekoliko pretpoziva koji bi, ako ne bude iznenadnih promjena, trebali putovati na Svjetsko prvenstvo.

Na konferenciji je bio i naš reporter Silvijo Maksan, koji je izborniku Daliću postavio četiri pitanja vezana uz sastavljanje popisa te kriterije za odabir igrača i pretpozive za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. Najvažnije pitanje odnosilo se na najboljeg strijelca hrvatske lige Diona Drenu Belju.

Nakon što su pročitana imena igrača, pitali smo Dalića što misli o Dionu Dreni Belji, koji se našao među pretpozivima, te koje su mu bile najveće dileme.

"Čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strijelac kluba i igra finale Europa lige. Ja sam Belju prije tri godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu je konkurencija."

Nakon toga postavili smo mu pitanje i o Bruni Petkoviću:

"Stalno je bio ozlijeđen. Razgovarao sam s njim. Nikako nije mogao ući u formu koja bi bila konkurentna igračima na popisu. Puno je problema tu bilo."

Za kraj dotaknuli smo se i potpitanja o Josipu Mišiću, na što je izbornik Dalić odgovorio:

"Kapetan Dinama, nositelj i najbolji igrač. To je pokazao i Boban kad ga je ostavio kao centralnu figuru. Znam da igra jako dobro, mi tu imamo najmlađa rješenja. Nisam ga zvao prije, sad je kasno. Zvali smo mlađe, kad je on bio u najboljoj formi, tu je bio Brozović. Sada je tu Sučić i drugi... To je jedini razlog. Kad nisam već prije, sad o tome nisam toliko razmišljao."