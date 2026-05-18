Zlatko Dalić objavljuje popis za Svjetsko prvenstvo

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavljuje popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Dalić će popis objaviti na konferenciji za medije u ponedjeljak s početkom u 13 sati, a ne zna se hoće li odmah otkriti s kojih 26 igrača ide na Mundijal ili će se na listi nalaziti više imena pa će popis skratiti do 1. lipnja.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu smještena u skupinu L u kojoj će igrati protiv Engleske, Gane i Paname.

Početak konferencije za medije zakazan je za 13.00