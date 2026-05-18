KRIZA GORIVOM SVE POGORŠALA /

Čelnik Ryanaira priznao da imaju planove za armagedon situaciju: 'Naravno'

Čelnik Ryanaira priznao da imaju planove za armagedon situaciju: 'Naravno'
Foto: ARNULF STOFFEL

Financijski direktor kompanije izrazio je mišljenje da će tijekom zime slabiji prijevoznici, koji su se mučili još prije rata, možda potpuno propasti

18.5.2026.
13:55
danas.hr
ARNULF STOFFEL
Ryanair se pripremio se za "situaciju armagedona" usred krize s avionskim gorivom, rekao je u ponedjeljak financijski direktor niskobudžetne aviokompanije Neil Sorahan za CNBC.

"Imamo li planove za neku vrstu armagedon situacije? Naravno da imamo, ali ne vidim da će do toga doći. Kako sada stvari stoje, ovog ljeta letimo prema punom rasporedu i planiramo održati puni raspored i tijekom zime", rekao je Neil Sorahan u intervjuu.

"Mislim da ćemo tijekom zime vidjeti kako će neki slabiji prijevoznici, koji su se mučili još prije rata, možda potpuno propasti", dodao je Sorahan.

Za CNBC je izjavio kako ga ne bi iznenadilo da se tijekom zime neke europske aviokompanije „nađu u ozbiljnim problemima”, u scenariju sličnom onome koji je pogodio Spirit Airlines u SAD-u.

Ta je aviokompanija propala nakon što je kriza s avionskim gorivom dodatno pogoršala njezine dugotrajne probleme, uključujući veliki dug i rast troškova.

