Stručnjak analizirao izlijetanje aviona s piste: 'Nije moguće da je uzrok puknuće gume'

Prometni stručnjak Željko Marušić objavio je na Autoportalu detaljnu analizu incidenta koji se dogodio u Splitu tijekom polijetanja aviona Croatia Airlines. Podsjetimo, avion je izletio s piste i završio na zemljanoj površini u subotu oko 13.30 sati. Marušić se osvrnuo na izjavu putnice koja je rekla da je pilot nakon zaustavljanja navodno objasnio da je uzrok incidenta bila probušena prednja guma. Marušić smatra da je to tehnički neutemeljena i vrlo teško održiva teorija sa stajališta konstrukcije suvremenih putničkih zrakoplova, aerodinamike i certificiranih sigurnosnih procedura.

"Naime, suvremeni putnički zrakoplovi projektirani su upravo tako da pucanje jedne gume – uključujući i gumu na prednjem stajnom trapu – ne smije dovesti do gubitka upravljivosti ili direkcijske stabilnosti tijekom zaleta za polijetanje", rekao je te pojasnio:

"Airbus A220 ima konfiguraciju stajnog trapa s ukupno šest kotača: dva na prednjoj (nosnoj) nozi te po dva na svakoj glavnoj nozi stajnog trapa. Takva konstrukcija nije slučajna, nego po osnovni princip sigurnosne redundancije u civilnom zrakoplovstvu. U slučaju puknuća jedne gume, opterećenje automatski preuzima drugi kotač na istoj nozi stajnog trapa".

Nema indikacija raspadanja ili kolapsa prednjeg kotača

Dominantne sile kod polijetanja su potisci motora. Odnosno - "simetrični potisci oba motora međusobno se uravnotežuju, asimetrija otpora zbog jedne probušene gume ostaje zanemariva i zrakoplov zbog toga ne može naglo izgubiti direkcijsku stabilnost. Upravo zato certifikacijski standardi civilnog zrakoplovstva zahtijevaju da zrakoplov ostane potpuno upravljiv i u slučaju puknuća gume tijekom zaleta".

Prema dostupnim snimkama Marušić smatra da se trenutku početka zanošenja zrakoplova prema lijevoj strani ne vide indikacije raspadanja ili kolapsa prednjeg kotača.

Marušić smatra da je vjerojatnije da je eventualno oštećenje ili pucanje gume nastalo nakon što je zrakoplov već izgubio pravac i kotači udarili u rubne elemente piste ili travnatu površinu. Isključuje i mogućnost problema s kočnicama. Po njemu je održivija teorija da je do zanošenja došlo prije početka prinudnog kočenja u fazi prekinutog polijetanja zrakoplova (engl. Rejected Takeoff – RTO). Prema njemu, moguće da je doplo do djelomične ili potpune asimetrije potiska, odnosno poremećaja rada ili otkaza jednog motora tijekom zaleta za polijetanje.