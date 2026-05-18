SNIMIO PUTNIK /

Nova snimka iz aviona koji je izletio s piste: Čuje se vrištanje i 'moj Bože!'

Nova snimka iz aviona koji je izletio s piste: Čuje se vrištanje i 'moj Bože!'
Foto: X/Turbine Traveller/Screenshot

Na društvenim mrežama pojavila se snimka putnika iz aviona koji je snimao polijetanje

18.5.2026.
7:40
Tajana Gvardiol
Ozbiljan incident dogodio se u subotu oko 13.30 sati kada je avion Croatia Airlinesa, Airbus A220 izletio s piste i sa 130 putnika i pet članova posade završio na travi. Odmah nakon toga zatvorena je zračna luka. 

Podsjetimo, zrakoplov je sletio s piste u splitskoj zračnoj luci, avion je trebao letjeti za Frankfurt. Nasreću, nitko nije ozlijeđen. 

Iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu kažu da je riječ o ozbiljnom incidentu koji se dogodio tijekom prekinutog polijetanja, a nakon kočenja. Jedan je kotač stajnog trapa zrakoplova pritom izišao s piste koja je zatim bila zatvorena za sva uzlijetanja i slijetanja do 16 sati. Avion je oštećen, a svi putnici i članovi posade su dobro.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka putnika iz aviona koji je snimao polijetanje. Na početku se vidi kako avion rola po pisti, a u jednom trenutku čuje se muškarac kako govori "Mein Gott" (moj Bože)nakon čega jedna žena vrišti. Zrakoplov je pretrpio manja oštećenja, no precizna procjena bit će poznata tek nakon detaljnog pregleda.

AvionCroatia AirlanesIzlijetanjePistaSplitZračna Luka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
