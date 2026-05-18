Nova snimka iz aviona koji je izletio s piste: Čuje se vrištanje i 'moj Bože!'

Ozbiljan incident dogodio se u subotu oko 13.30 sati kada je avion Croatia Airlinesa, Airbus A220 izletio s piste i sa 130 putnika i pet članova posade završio na travi. Odmah nakon toga zatvorena je zračna luka.

WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.

📹: Neven Brnjas pic.twitter.com/6DL7Tw5lyY — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 18, 2026

Podsjetimo, zrakoplov je sletio s piste u splitskoj zračnoj luci, avion je trebao letjeti za Frankfurt. Nasreću, nitko nije ozlijeđen.

Iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu kažu da je riječ o ozbiljnom incidentu koji se dogodio tijekom prekinutog polijetanja, a nakon kočenja. Jedan je kotač stajnog trapa zrakoplova pritom izišao s piste koja je zatim bila zatvorena za sva uzlijetanja i slijetanja do 16 sati. Avion je oštećen, a svi putnici i članovi posade su dobro.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka putnika iz aviona koji je snimao polijetanje. Na početku se vidi kako avion rola po pisti, a u jednom trenutku čuje se muškarac kako govori "Mein Gott" (moj Bože)nakon čega jedna žena vrišti. Zrakoplov je pretrpio manja oštećenja, no precizna procjena bit će poznata tek nakon detaljnog pregleda.