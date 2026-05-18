Istina otkrivena nakon 25 godina: Otac prebio kćer, svezao je za suncobran i bacio u rijeku

Nakon 25 godina istražitelji u Frankfurtu su uspjeli riješiti misterij djevojčice čije je tijelo pronađeno davne 2001. godine u rijeci Maini. Prošloga su tjedna uhitili njezinog oca koji se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na ubojstvo.

U jednom od najpotresnijih zaboravljenih slučajeva, tužiteljstvo vjeruje da je 67-godišnjak brutalno pretukao i usmrtio svoju tada 16-godišnju kćer u njihovom obiteljskom domu u srpnju 2001. godine. Zatim je, sumnja se, spakirao tijelo mrtve djevojke, zavezao ga za stalak suncobrana i usred noći bacio u rijeku, prenosi Fenix Magazin.

Njezino tijelo pronađeno je iste godine. Bilo je umotano u pokrivač s leopard uzorkom i frotirni ručnik. Nestanak nitko nije prijavio.

Jedan detalj bio ključan

Nogu su joj bile savijene na prsa, a ruke vezane uz tijelo. Ubojica ju je vezao specifičnim vrpcama koje se u Pakistanu, Afganistanu i Indiji vežu kao remen za tradicionalne široke hlače.

Tim je vrpcama tijelo bilo privezano za teški metalni stalak.

No, istraga je pokazala tragove teškog zlostavljanja. Obdukcijom su otkriveni zarasli lomovi na rukama, a po tijelu, nogama i na čelu pronađeni su duboki ožiljci od opušaka cigareta.

Lijevo uho joj je bilo unakaženo od udaraca.

Budući da nitko nije znao tko je, istražitelji su donirali novac kako bi djevojka bila dostojanstveno pokopana.

Preokret u istrazi dogodio je krajem 2024. kada je pokrenuta velika međunarodna kampanja Identificiraj me. Nakon brojnih dojava građana, istraga je nastavljena, a policija je uspjela identificirati osumnjičenika.

Pritvoreni otac je rođen u Pakistanu, no s obitelji je živio u obližnjem Offenbachu.