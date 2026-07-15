Studentica pretvorila vintage haljinu u zlatni rudnik: 'Jedan paket mi je promijenio život'

Dok većina studenata računa imaju li dovoljno novca za ručak, Britanka Scarlet Nation (23) iz Dorseta pronašla je način kako gotovo bez napora zaraditi pristojan novac. Jednostavno preprodaje staru odjeću s Facebook Marketplacea. Od običnih haljina koje su koštale 30 penija napravila je prodajni hit za 50 funti, a danas zahvaljujući vintage modi zarađuje i do 2.500 funti mjesečno.

Sve je počelo pomalo neočekivano. Scarlet je, nakon što je upisala fakultet, brzo je shvatila da studentski život nije ni blizu luksuza. "Zadužila sam se jer sam morala plaćati redovne troškove, ali uspjela sam sve otplatiti u roku mjesec dana zahvaljujući prodaji odjeće'', kaže.

No priznaje da je svemu kumovala sreća. Na internetskom tržištu Facebook Marketplace naišla je na paket od 120 komada vintage odjeće za 40 funti. U tome je odmah prepoznala priliku. "Taj paket potpuno mi je promijenio život'', kaže ova studentica. I to nisu samo prazne riječi – jednu haljinu Jane Norman, koju je praktički sama spasila za nekoliko penija, prodala je za respektabilnih 50 funti.

Dodatni pretvorila u pravi posao, ali na pola radnog vremena

Tijekom tjedan dana imala je 2.000 funti na računu i postupno je usputni, pretvorila u pravi posao. "Zarađujem kao da imam puno radno vrijeme radeći pola radnog vremena'', hvali se Scarlet i dodaje kako se želi nastaviti time baviti i nakon školovanja.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

No Scarlet nije stala na slučajnim kupovinama. Usredotočila se na trendi komade, ukratko sve što se brzo prodaje na Vintedu i sličnim platformama. "Povrat je došao brzo. Cijelu investiciju vratila sam sa samo tri predmeta'', opisuje svoj sustav. Sada cijeni sve što može priuštiti zahvaljujući prilično pristojnoj zaradi. "Bilo je lijepo platiti božićno putovanje s prijateljima od vlastitog novca'', kaže smiješkom.

I iako djeluje kao sreća, slučajnost ili oboje zajedno, Scarlet u ovom poslu vidi budućnost. Već razmišlja o pisanju diplomskog rada o fenomenu dodatnih prihoda.

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