Studentica iz Amerike oduševljena životom u Hrvatskoj: 'Ljudi ovdje ne žure'

Amerikanka Abigail Schreiber (24) stigla je u Hrvatsku u veljači ove godine u sklopu programa Erasmus Mundusa. Iako je daleko od svog doma u SAD-u, Abigail se brzo prilagodila novoj sredini i običajima pa tako ne krije da joj se sviđaju hrvatska jela i kultura ispijanja kave. Kako studira u Zagrebu, brzo je sklopila prijateljstva, a ona posebna je ostvarila sa Slavoncima zbog kojih je posjetila Đakovo i Osijek. No želja joj je istražiti Istru i Dalmaciju kao i ostale dijelove Hrvatske.

Uz studij radi na pola radnog vremena kao menadžer društvenih mreža, a u slobodno vrijeme voli upoznavati nove ljude i ići na razne događaje u gradu gdje se rado povezuje s ljudima sličnih interesa.

Abigail Schreiber je za Net.hr ispričala kako se prilagodila životu u Hrvatskoj, kakvi su Hrvati i hrvatska kuhinja te kakav je studentski život za strance u Zagrebu.

Foto: Privatna arhiva

Prilagodba i sigurnost u Zagrebu

Abigail je priznala da joj se sviđa studij i da su svi profesori u Zagrebu izvanredni. Kaže da su joj sva predavanja zanimljiva i interaktivna te da nikad nisu dosadna. Otkrila je i kako se prilagodila životu u Hrvatskoj, novoj kulturi, jeziku i običajima.

"Prošle godine sam bila u Njemačkoj, a neko vrijeme sam provela i u Francuskoj, tako da sam se već navikla na život u drugim zemljama. Važno mi je da upoznam mjesto u kojem živim pa pokušavam naučiti osnovne riječi i fraze kako bih mogla obavljati svakodnevne stvari, poput naručivanja hrane. Vjerujem da hrana može puno otkriti o jednom mjestu pa uvijek isprobavam sve što mogu. Jedan dan sam pokušala obići cijeli Zagreb, odradila sam 30.000 koraka, a nisam ni vidjela cijeli grad, no to mi je pomoglo da se snađem i osjećam kao kod kuće. S obzirom na to da dolazim iz malog grada, Zagreb mi djeluje veliko, no unatoč tome, ima ugodnu atmosferu i uvijek naletim na prijatelje na ulici, baš kao kod kuće", komentirala je.

"U Zagrebu se osjećam vrlo sigurno i stvarno uživam ovdje. Kada sam došla, prvo sam tjedan dana bila smještena u hostelu Stay Swanky. Ondje sam upoznala mnogo nevjerojatnih ljudi, kao i radnike hostela, ali i turiste. Često idem na događanja u Zagrebu i usput razgovaram s ljudima. Nekada sam se bojala prići ljudima, ali shvatila sam da bih tako propustila mnoga prijateljstva i prilika da nisam prevladala taj strah. Posebno volim sudjelovati na eventima za žene koje organizira Ivana Knapić, osnivačica Run Clubbing Zagreb. Ivana je stvorila zajednicu koja okuplja Hrvatice i strankinje u kojoj one mogu razgovarati o poslu i osobnom razvoju. Sve žene koje sam ondje upoznala bile su vrlo ljubazne i srdačne, zbog čega sam se osjećala dijelom zajednice. Mislim da je ključ uspješne prilagodbe prilikom preseljenja u inozemstvo i novi grad općenito – sudjelovanje u događanjima koja vas zanimaju i otvaranje prema novim prilikama", navela je Abigail pričajući o sigurnosti i ljepotama Zagreba, te stjecanju prijatelja u Lijepoj našoj.

Foto: Privatna arhiva

Slavonija je oduševila

Premda u Zagrebu sve češće dolazi do kaosa u prometu zbog čega javni prijevoz zna kasniti, a i vozačima automobila treba duže da dođu od točke a do točke b, Abigail je zadovoljna tim dijelom života.

"Živim blizu tramvajske stanice pa brzo stignem do fakulteta ili u centar grada. Kada imam slobodno vrijeme, volim otići u šetnju jer mi nije problem snaći se. Neki prijatelji iz Hrvatske pričali su mi o problemima s prometom i da je potrebno više tramvajskih i autobusnih linija u gradu. Voljela bih razgovarati sa Zagrepčanima o tome što se može poboljšati u vezi s javnim prijevozom", dodala je.

Abigail je osim Zagreba, gdje trenutno živi, imala priliku posjetiti i Slavoniju, koja ju je potpuno fascinirala, ali želja joj je istražiti i ostale dijelove Hrvatske.

"Bilo mi je lijepo posjetiti Đakovo i Osijek. Ako se nađete Đakovu i želite uživati u izvrsnoj hrani, obavezno posjetite Bistro Loora. Imaju tradicionalnu hrvatsku hranu, ali i neka posebna jela koja vrijedi isprobati. Planiram uskoro posjetiti dalmatinske gradove Zadar i Split, ali i Samobor te Plitvice. Nadam se da ću stići istražiti i Istru jer me istarska kuhinja stvarno zanima. Morat ću se vratiti u Hrvatsku kako bih ostvarila sve što sam htjela, od istraživanja do isprobavanja hrane", kaže ova studentica.

Foto: Privatna arhiva

Studentski troškovi u Zagrebu

Kako mnogi studenti jedva spajaju kraj s krajem, pitali smo Abigail o troškovima života u Zagrebu pa nam je tako otkrila i da radi uz studij.

"Moram priznati da sam sretna jer mi život u Zagrebu kao studentici nije preskup zahvaljujući mnogim resursima koji su dostupni studentima, poput menze. Također radim na pola radnog vremena kao menadžer društvenih mreža, a prije magisterija, radila sam puno radno vrijeme i imala sam sreće što sam mogla živjeti s obitelji, što mi je omogućilo da uštedim novac za putovanja i studiranje u inozemstvu", naglasila je.

Svaki stranac koji posjeti Hrvatsku ili se doseli ovdje, upozna se s kulturom ispijanja kave koja je poznata hrvatska tradicija, a Abigail se tome brzo prilagodila i priznaje da joj je drago što je otkrila zašto je ta navika važna.

"Jako je lijepo vidjeti što ljudi ovdje ne žure nikud. To me podsjetilo na to koliko je važno raditi na odnosu s prijateljima i obitelji. Koji je smisao života bez naših voljenih? Imala sam nevjerojatnu sreću kada sam ove godine bila u Maroku gdje sam upoznala Stelu, koja sada živi u Zagrebu. Ona mi je otkrila poantu tradicionalne kulture ispijanja kave. Nije riječ samo o kavi, već o vremenu koje provodite s ljudima. Prvi tjedan smo otišle na kavu u jedan bar na Jarunu, zatim na Sljeme nakon čega smo posjetile La štruk gdje sam prvi put probala štrukle koje su bile izvrsne. Najbolji dio svega je uistinu društvo. Bez obzira na to gdje ste ili što radite, najvažnije je vrijeme kvalitetno uložiti u odnose", izjavila je.

Foto: Privatna arhiva

Sviđaju joj se hrvatska jela

"Probala sam sarmu, štrukle i čobanac. Štrukli su fantastični i želim posjetiti još mjesta kako bih kušala različite verzije ovog jela. Nikada se neću zasititi kupus salate koju često jedem u menzi jer je vrlo zdrava i osvježavajuća. Kada sam tek došla u Hrvatsku, ubrzo sam posjetila prijateljicu Teodoru u Đakovu, a njezina mama Kristina pripremila nam je nevjerojatna jela. Kako sam Teodoru upoznala na početku mog programa, pozvala je nas nekoliko da posjetimo njezin rodni grad. Cijelu noć smo se smijali, razgovarali o svemu, gledali hrvatske drame i uživali u najboljim domaćim kolačima", istaknula je Abigail koja kaže da joj se jako sviđa hrvatska hrana.

Slobodno vrijeme koristi na različite načine, istražujući nove aktivnosti i uživajući u svakodnevnim iskustvima, a ispričala je čemu se želi još posvetiti.

"Volim provoditi vrijeme s prijateljima, odlaziti na zbivanja u gradu i općenito biti aktivna, bilo da se radi o planinarenju s prijateljima ili trčanju. Također sam veliki ljubitelj putovanja i dobre hrane. Uvijek želim biti u tijeku s onim što se događa u gradu kako bih svojim prijateljima i poznanicima preporučila aktivnosti za koje mislim da bi im se svidjele. Pokušavam se posvetiti pisanju i stvaranju videa. Volim dijeliti ideje i želim inspirirati druge žene da slijede svoje strasti. U Zagrebu svaki put upoznam inspirativne žene i željela bih ispričati njihove priče putem digitalne platforme", rekla je.

Foto: Privatna arhiva

"Život u inozemstvu oblikovao me kao osobu, no ono što je uvijek najteže je ta odvojenost od obitelji. Nedostaju mi svakodnevni trenuci koje sam inače dijelila s mamom, tetom i rođakinjom, ali i druženja s najboljom prijateljicom. Rođakinja je nedavno rodila pa mi je teško što propuštam te važne trenutke. Što duže živite u inozemstvu, to je teže jer gradite novu zajednicu pa bez obzira gdje se nalazite, uvijek nešto ili netko nedostaje", napomenula je.

Kako je imala samo riječi hvale za Hrvatsku, pitali smo je hoće li preporučiti prijateljima i članovima obitelji da posjete našu zemlju.

"Apsolutno! Sam Zagreb nudi toliko toga, od izvrsnih kafića, trgovina, prekrasnih parkova i prirodnih ljepota do nevjerojatne kulinarske scene. Jedva čekam posjetiti obalu i Nacionalni park Plitvička jezera kako bih doživjela prirodnu ljepotu zemlje. Nadam se da će me obitelj posjetiti ovog ljeta pa ćemo zajedno istraživati, ali još uvijek se dogovaramo", poručila je Abigail.

