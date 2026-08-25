Stiže kraj nekontroliranom trošenju: Zbog novog zakona trgovci će provjeravati kreditnu sposobnost

Donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima, kako bi se korisnike zaštitilo od prekomjernog zaduživanja.

Trgovci će morati procijeniti kreditnu sposobnost kupaca, a kriterije će utvrđivati HNB. Kupnja mobitela, televizora ili perilice mnogima neće biti moguća, ako je to iznad njihovih financijskih mogućnosti.

Bez posredovanja banke ili platnih kartica trgovci će sami određivati građanima mogućnost obročnog plaćanja.

Više o tome razgovarali smo u RTL-u Danas s Anom Zorić koja je ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za financijski sustav Ministarstva financija.

Koji je glavni cilj ovog zakona?

Kao i u niz drugih propisa koje smo predstavljali u posljednje vrijeme u Ministarstvu financija, cilj je ojačati zaštitu potrošača, odnosno financijski osnažiti potrošače. Između ostalog, kroz omogućavanje određenih mehanizama koje će potrošači imati na raspolaganju kako bi se zaštitili od prezaduženosti, a ako do prezaduženosti dođe - kako bi na najbolji mogući način izašli iz nje.

Kada zakon stupa na snagu?

Zakon će stupiti na snagu 20. studenog 2026. godine u najvećem broju odredaba. Određene odredbe imaju odgodu i stupit će na snagu ili sredinom 2027. ili 1. 1. 2028. godine.

Kakva će sada biti procedura prilikom kupnje?

Moramo razlikovati dvije situacije i to bismo željeli razjasniti ispred Ministarstva financija, izašli smo i s jednim priopćenjem koji razjašnjava te dvije situacije. Dakle, kod kupnje na rate putem platnih kartica situacija ostaje ista - tu je vašu kreditnu sposobnost provjerila banka kada vam je omogućila plaćanje na rate putem platnih kartica. Odnosno, tu se ništa ne mijenja. Druga je situacija kada kupujete na rate izravno od trgovca, kada se trgovac pojavljuje u ulozi vjerovnika. Tu će trgovac imati obvezu, s obzirom na to da na sebe preuzima kreditni rizik, provjeriti vašu kreditnu sposobnost - dakle, kada vas financira izravno trgovac i kada vam on omogućuje kupnju na rate. Najčešća situacija koju smo imali na tržištu je kupnja na rate mobilnih uređaja ili drugih uređaja od teleoperatera, koji sada ulaze u obuhvat ovog zakona. Zašto se to uvodi i koji je smisao? Smisao je da zaista, ako nešto kupujete na rate, te rate možete i podmiriti. To je osnovni razlog provjere kreditne sposobnosti. Kako će se kreditna sposobnost u tim slučajevima provjeravati, ostaje na trgovcima. Međutim, moramo reći da je osnovni smisao osigurati da kada dođe do kupnje na rate, da se te rate mogu uredno podmiriti.