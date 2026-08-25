Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima

Godine su samo broj, a ljepota ne poznaje granice. Brojne slavne žene i u 50-ima plijene pažnju svojim izgledom, stilom i samopouzdanjem. Svojim primjerom pokazuju da godine donose iskustvo, eleganciju i posebnu dozu šarma, a mnoge danas izgledaju bolje nego ikad. Među njima su i svjetski poznate zvijezde poput Sofije Vergare i Jennifer Lopez, ali i domaće dive poput Severine, Vanne i Nine Badrić, koje svojim izdanjima redovito privlače pažnju javnosti i obožavatelja.

U našoj galeriji pogledajte kako mnoge poznate dame, koje su prešle 50-tu, izgledaju danas.