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VJEČNE DIVE /

Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima

Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Severina, 54 godine
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Godine su samo broj, a ljepota ne poznaje granice. Brojne slavne žene i u 50-ima plijene pažnju svojim izgledom, stilom i samopouzdanjem. Svojim primjerom pokazuju da godine donose iskustvo, eleganciju i posebnu dozu šarma, a mnoge danas izgledaju bolje nego ikad. Među njima su i svjetski poznate zvijezde poput Sofije Vergare i Jennifer Lopez, ali i domaće dive poput Severine, Vanne i Nine Badrić, koje svojim izdanjima redovito privlače pažnju javnosti i obožavatelja.

U našoj galeriji pogledajte kako mnoge poznate dame, koje su prešle 50-tu, izgledaju danas.

25.8.2026.
17:58
Hot.hr
PIXSELL/Profimedia
SeverinaVannaNina BadrićDanijela MartinovićCharlize TheronUma ThurmanSofia VergaraJennifer AnistonTyra BanksNaomi CambellJennifer LopezMariah CareyLucy LiuHeidi KlumClaudia SchifferJada Pinkett SmithRenne ZellwegerKate Beckinsale50 GodinaIzgled
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