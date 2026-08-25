Objavljene ekskluzivne fotografije! Livaković poletio prema Barceloni, Romano potvrdio posao

Transferna saga koja je tinjala posljednjih tjedana dobila je svoj konačni epilog. Dominik Livaković, prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najcjenjenijih vratara današnjice, novi je član Barcelone, a da je posao zgotovljen potvrđuje i informacija da je danas, 25. kolovoza 2026. u pratnji Andyja Bare, Saše Maceka i Roberta Krajine otputovao iz Zagreba u Barcelonu na potpisivanje ugovora.

Vijest je potvrdio i najpouzdaniji izvor iz svijeta nogometnih transfera, talijanski novinar Fabrizio Romano, svojom poznatom uzrečicom "Here we go!", čime je otklonio svaku sumnju u realizaciju ovog velikog posla. Prelazak u redove katalonskog giganta predstavlja krunu karijere za zadarskog vratara, koji je nakon godina dokazivanja u Dinamu i turskom Fenerbahçeu konačno dočekao poziv s najveće moguće pozornice. Ipak, dok su osnovni financijski i ugovorni detalji poznati, planovi kluba za njegov angažman donose neočekivani zaplet.

Prema informacijama koje je objavio Romano, a prenijeli su ih svi relevantni svjetski mediji, Barcelona je s Fenerbahçeom dogovorila sve uvjete i potpisala potrebnu dokumentaciju. Turski klub će na ime odštete odmah dobiti dva milijuna eura, uz mogućnost dodatna dva milijuna eura kroz bonuse vezane za nastupe i uspjehe. Ukupna vrijednost transfera tako bi se mogla popeti na četiri milijuna eura, što se smatra izuzetno povoljnim poslom za klub renomea Barcelone, uzimajući u obzir Livakovićevo iskustvo i kvalitetu.

Hrvatski reprezentativac potpisat će četverogodišnji ugovor koji će ga s klubom vezati do ljeta 2031. godine. No, ono što ovaj transfer čini specifičnim jest Barcelonin početni plan. Naime, ideja vodstva kluba bila je osigurati Livakovića kao dugoročno rješenje, ali ga ne priključiti momčadi odmah. Prema tom scenariju, on bi sezonu 2026./27. proveo na posudbi, najvjerojatnije u samom Fenerbahçeu, kako bi zadržao kontinuitet branjenja, a na Camp Nou bi se preselio tek u lipnju 2027. godine. Tada bi preuzeo ulogu primarne zamjene za prvog vratara Joana Garcíju, nakon što istekne ugovor iskusnom Poljaku Wojciechu Szczęsnyju, koji trenutno drži tu poziciju.

Međutim, upravo kada se činilo da je cijela strategija postavljena, iz Španjolske su stigle oprečne informacije koje su unijele dozu neizvjesnosti. Ugledni radijski program 'Què t'hi jugues' na postaji Cadena SER, poznat po dobroj upućenosti u zbivanja unutar Barcelone, izvijestio je kako je došlo do promjene plana. Prema njihovim saznanjima, katalonski klub sada inzistira na tome da se Livaković priključi momčadi odmah, već za tekuću sezonu.

Ovaj nagli zaokret navodno je potaknut željom novog trenera Hansija Flicka, koji želi imati dva podjednako kvalitetna i pouzdana vratara na raspolaganju od prvog dana. Iako je Szczęsny neupitno kvalitetan vratar, njegove godine i nedavne izjave o tome kako mu tijelo više ne dopušta igranje u visokom ritmu, upalile su alarme u stručnom stožeru. U slučaju duže ozljede Joana Garcíje, momčad bi ostala na samo jednom iskusnom vrataru, što Flick smatra prevelikim rizikom za sezonu u kojoj su ambicije kluba ponovno najviše. Dovlačenjem Livakovića odmah, Barcelona bi dobila drugog vratara u najboljim godinama, spremnog uskočiti u svakom trenutku i pojačati konkurenciju na treninzima. U takvom raspletu, Szczęsny bi postao treći vratar, što je uloga koju bi iskusni Poljak vjerojatno teže prihvatio.

Iako je posao službeno zaključen, ostaje vidjeti koji će od dva scenarija prevladati. Fabrizio Romano i dalje stoji pri informaciji o planiranom dolasku 2027. godine, dok španjolski izvori sve glasnije govore o trenutnom priključenju. Bez obzira na konačni ishod, jedno je sigurno: Dominik Livaković ostvario je san i postao član jednog od najvećih klubova na svijetu. Njegov put od heroja Svjetskog prvenstva do vratara Barcelone služit će kao inspiracija mnogim generacijama, a Hrvatska je dobila još jednog ambasadora u samom vrhu svjetskog nogometa.