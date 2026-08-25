Lakersi stigli u rodilište, a onda je Dončić naletio na opstetričara koji ga je porodio

Tijekom posjeta zvijezda Los Angeles Lakersa ljubljanskom rodilištu, Luka Dončić upoznao je vrlo posebnu osobu.

Dočekao ga je opstetričar-porodničar Branko Cvjetićanin, koji je bio prisutan kada je Luka došao na svijet prije 27 godina, piše 24ur.com.

UKC Ljubljana podijelio je neke trenutke s jučerašnjeg posjeta Lakersa pedijatrijskoj klinici i rodilištu. Zvijezde Lakersa posjetile su osoblje i pacijente u posebnoj prigodi jer 24. kolovoza 'Grad anđela' obilježava dan sjećanja na pokojnog Kobea Bryanta.

Po prvi put, slovenska novorođenčad dobila su "pakete dobrodošlice" u svijet, a djeca na pedijatrijskoj klinici bila su oduševljena raznim suvenirima i autogramima sportaša.

Foto: 24UR

Luka Dončić i njegovi suigrači upoznali su i vodstvo rodilišta te su voditeljici porodiljnog bloka i zamjenici voditeljice Mirjam Druškovič te voditeljici sestrinstva Urši Vozelj uručili potpisani dres.

"Posebno emotivan trenutak bio je susret s opstetričarom Brankom Cvjetićaninom, koji je bio prisutan kada je Luka sam došao na svijet prije dobrih 27 godina", napisao je ljubljanski klinički centar.

Košarkaši su posjetili i odjel intenzivne njege i terapije novorođenčadi, gdje ih je s ekipom dočekala voditeljica Lilijana Kornhauser Cerar, koja je predstavila rad odjela koji brine o najranjivijim i najmanjim bebama u Sloveniji.