Drama na autocesti A1: Automobilom uletio u kafić na odmorištu, jedna osoba ozlijeđena

Nevjerojatna prometna nesreća dogodila se u utorak poslijepodne na autocesti A1 gdje je automobil uletio u kafić na odmorištu.

Do nesreće je došlo na odmorištu Nadin, u blizini Zadra, a jedna je osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz zadarske postaje za 24sata.

Video s mjesta nesreće možete pogledati OVDJE.

"Strani državljanin se kretao na samom odmaralištu te je udario u izlog restorana", rekli su iz policije i dodali da se radi o automobilu austrijskih registracijskih oznaka.

Težine ozljeda stradale osobe još uvijek nisu poznate, a u tijeku je očevid nakon kojeg će biti dostupno više informacija.