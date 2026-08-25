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NEVJEROJATNE SCENE /

Drama na autocesti A1: Automobilom uletio u kafić na odmorištu, jedna osoba ozlijeđena

Drama na autocesti A1: Automobilom uletio u kafić na odmorištu, jedna osoba ozlijeđena
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Foto: Screenshot/24sata

Težine ozljeda stradale osobe još uvijek nisu poznate, a u tijeku je očevid nakon kojeg će biti dostupno više informacija

25.8.2026.
17:24
danas.hr
Screenshot/24sata
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Nevjerojatna prometna nesreća dogodila se u utorak poslijepodne na autocesti A1 gdje je automobil uletio u kafić na odmorištu. 

Do nesreće je došlo na odmorištu Nadin, u blizini Zadra, a jedna je osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz zadarske postaje za 24sata.

Video s mjesta nesreće možete pogledati OVDJE.

"Strani državljanin se kretao na samom odmaralištu te je udario u izlog restorana", rekli su iz policije i dodali da se radi o automobilu austrijskih registracijskih oznaka.

Težine ozljeda stradale osobe još uvijek nisu poznate, a u tijeku je očevid nakon kojeg će biti dostupno više informacija. 

Autocesta A1NadinPrometna NesrećaKafić
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