Opasna bolest za koju nema lijeka prijeti vinogradarima. Profesor: 'Nema druge nego pratiti situaciju'

'LIŠĆE JE ŽUĆKASTO' /

Probleme s ekstremnim vremenom najviše osjećaju poljoprivrednici. No, i kada im se vrijeme smiluje, stižu nove brige: zlatna žutica i ove godine stvara probleme u vinogradima. U nekim je vinogradima šteta veća od 50 posto. Riječ je o bolesti koju prenosi američki cvrčak, a lijek ne postoji, već se zaraženi trsovi moraju krčiti.

"Nema drugog načina za borbu protiv ove bolesti nego stalno pratiti situaciju, obilježavati zaražene trsove i eliminirati ih", objasnio je Marko Karoglan, profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

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