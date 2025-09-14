Propada više od 100 tona grožđa u Vrgorcu: 'Iduće godine gasim OPG, a razlog je samo jedan...'

TUGA /

Vinogradari s područja Vrgorca su u problemu. Zapeo je otkup. Pa bi više od 100 tona kvalitetnog stolnog grožđa moglo ostati neobrano. Uz manjak skladišta ali i interesa, probleme vinogradarima prije svega stvara i veliki uvoz, dok se njima nudila, kako ocjenjuju, preniska otkupna cijena.

'Glavni razlog na ovom području je uvoz. Sistematski se uništava 10 godina vinogradarstvo na području ovog jezera. Upozoravao sam prije deset godina da je ovo najveće vinogorje na području Hrvatske. Ja ću prvi napustiti. Od iduće godine gasim OPG zbog ovih ljudi koji ne mogu prodati kilo grožđa. Preplavilo je uvozno grožđe', rekao je Zdenko Mateljak, vinogradar iz Staševice.