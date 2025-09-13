Festival za polizati prste! Bili smo u Skradinu i kušali rižot čiji se recept ne otkriva olako

TAJNA STARA 150 GODINA /

Drugi festival Skradinskog rižota i načina života održava se ovaj vikend. U dva dana posjetitelji će se upoznati s autohtonim jelom koje je posebno po dugotrajnoj pripremi, a čiji recept se ne otkriva olako. I dok ulice već mirišu na čuveni Skradinski rižot, za nedjelju se sprema dan slastica.

Za posjetitelje dovoljno dobra pozivnica da zavire među ulice i kušaju delicije. "Ovo mi je prvi put da ga jedem i odličan je! Isplati se čuvati tajnu recepta", kazao je Zvjezdan iz Zadra.

Drugi pak kaže kako to nije jelo za svaki dan. "Treba to pripremati par sati. Ne može se jesti svaki dan. Isto ki peka, triba se najavit. Ovo je doživljaj, isplatilo se čekat", kaže Vicko iz Lozovca.

Skradin miriše na rižot

Skradinski rižot priprema se dugo, i po 12 sati. Recept se čuva više od 150 godina i prenosi se s generacije na generaciju. Jedan od onih koji čuva tajnu recepta je ugostitelj Tome Računica koji kaže da je, osim treće ruže, dobrog temeljca i 12 sati kuhanja, ključ i u ljubavi i dobroj energiji.

„Ja sam presretan danas što se događa ovo u Skradinu već drugu godinu zaredom, da možemo predstaviti naš rižot u pravome svjetlu. Dakle, rižot treba biti u velikoj količini, dugotrajna priprema, ne à la carte da se posluži u restoranu i dobije za pet minuta. Evo, ovo je danas pravi rižot. Mislim da smo ostvarili povijesni uspjeh – pripremili smo preko 3.000 do 4.000 porcija, ja i moji prijatelji skupa sa mnom. Veliko mi je srce i pozdravljam sve slušatelje RTL-a. Evo, pogledajte tu o čemu se radi.“

Dodaje kako to nikada nije bilo jelo za svaki dan: „To nije jelo à la carte, dakle ne kuha se svaki dan i ne može se nakupiti. Nikada se nije kuhalo u kući, to se kuhalo za pirove. Ja sam kao dijete bio sretan ako bih svake dvije ili tri godine uspio kušati pinjur rižota. I zato je on bio fenomenalan. To je nešto što se čekalo, što se tražilo. To se kuhalo satima, s ljubavlju. Eto, i danas smo to ostvarili i to je to.“

'Festival se kuhao dugo'

Katarina Šošić, voditeljica Turističko-informativnog centra kaže da se ideja o festivalu kuhala dugo kao i rižot. „Dugo smo kuhali ideju o ovom festivalu. Jednako kao što je moj prethodnik rekao – i rižot se kuha dugo, pa tako i festival. Nekako smo zajedno s gradskom upravom grada Skradina i Klubom članova Selo napravili projekt. Prošle godine polučili smo uspjeh i evo, sretna sam što mogu reći da i ove godine vidimo da je puno posjetitelja i hvala vam.“

Na pitanje zašto se festival zove i „način života“, Šošić pojašnjava: „Skradinski rižot kao nositelj ove manifestacije podrazumijeva da to nije samo jelo. To je i način života zato što – sami ste rekli – priprema traje duže od 12 sati. I u pravilu se kuha o feštama i radostima, rekli bismo mi to u Skradinu.

Kada se nešto priprema 12 sati, naravno da ima društvenu i socijalnu komponentu druženja, prenošenja priča, kuhanja, pjevanja i dijeljenja iskustava i recepata. Zato je to i način života, jedan poseban skradinski. Po odazivu posjetitelja rekla bih da je ovo druženje uspjelo.“

Nakuhalo se danas u Skradinu nekoliko tisuća porcija rižota. Za sve one koji su stigli možda neće biti dovoljno, no ima i drugih jela, drugih rižota. A za sve one koji nisu kušali skradinski rižot, sutra mogu doći i na skradinsku tortu.