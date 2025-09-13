OPASNA TROSKA  /

Siščani prosvjeduju, ministrica im odgovorila: 'Nije ministarstvo ni Vlada omogućila...'

Siščani prosvjeduju, ministrica im odgovorila: 'Nije ministarstvo ni Vlada omogućila...'
Foto: Screenshot/rtl Danas

Siščani poručuju da se Sisak pretvara u grad otpada i da ovo postaje pitanje preživljavanja i zdravlja

13.9.2025.
16:45
danas.hr
Screenshot/rtl Danas
U Sisku je održan prosvjed građana zbog dovoženja i obrade 150 tisuća tona otpadne troske iz Biljana Donjih.

Zbog troske - koja nastaje pri taljenju rude - Hrvatska svaki dan plaća penale, a organizatori prosvjeda traže da se industrija premjesti iz blizine grada. Tvrde, izloženi su raznim utjecajima kemijskih procesa i boje se za svoje zdravlje. Troska je, kažu, prošla daleki put od Šibenika do Zadra, a od Zadra do Siska je 330 kilometara unatoč osnovnom načelu ekologije da se otpad zbrinjava najbliže gdje je nastao. 

Siščani poručuju da se Sisak pretvara u grad otpada i da ovo postaje pitanje preživljavanja i zdravlja. 

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da potpuno razumije građane Siska. Oni, rekla je, imaju pravo pitati i sumnjati, ali ministrica prebacuje lopticu odgovornosti:  

"To ne određuje Ministarstvo, to ne određuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Oni raspisuju natječaj i nemaju pojma u tom trenutku - i ne mogu imati - tko će dobiti taj posao i gdje će se zbrinjavati, obrađivati i tome slično. Postoje uvjeti. Na tom javnom natječaju posao je dobila određena tvrtka koja ima svoju dozvolu i svoja postrojenja tamo gdje ima. Pri tome je usklađenost prostornog s planskom dokumentacijom grada bila, grada Siska, nije Ministarstvo niti Vlada omogućila da se tu obavlja takva aktivnost", izjavila je ministrica Vučković. 

SisakProsvjedTroskaMarija Vučković
